La vuelta al cole se mantiene estable con un gasto de 300 euros por niño en libros

La cuenta atrás para la vuelta al cole ya ha comenzado, por ello las familias se preparan para el desembolso que suele llegar al final del verano. De media, una familia se gastará por cada niño unos 300 euros en libros de texto, a los que hay que sumarles el dinero para material escolar, uniformes y calzado, por lo que a ese precio inicial se pueden sumar más de 200 euros más.

Sin embargo, este comienzo de curso se mantiene estable y sin grandes cambios en cuanto a precios respecto al año pasado, ya que en 2024 también se estimó un precio de 300 euros de gasto en libros de texto por niño.

Desde la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio se señala que el esfuerzo que van a realizar las familias este año no varía mucho respecto al del pasado año. «Los precios no han variado este año. La vuelta al cole es una buena época para el sector. Después de unas semanas en las que las rebajas no han dado buenos resultados, el objetivo de la vuelta al cole es que el comercio retome el impulso, ya que además en este sentido, la gente apuesta por el comercio físico y de cercanía», reconoce el secretario de AESCO Antonio Flórez, que señala también que «ahora se compra porque es necesario».

Desde las librerías de la capital salmantina también hacen hincapié en la estabilidad en los precios con respecto al año pasado. Así lo asegura el librero José Luis Delgado. «Yo veo los precios similares. Hay cosas que han bajado pero sobre todo se han mantenido precios igual que el año pasado. Lo único en lo que se puede ver a lo mejor una leve subida es en los libros, que puede que hayan subido un 2 o 3 % en relación al año pasado», reconoce este librero salmantino, explicando que el dinero que cuestan los libros viene impuesto. «Los alumnos que cursan la ESO y Bachillerato son los que más dinero se suelen gastar en libros y el resto de material, mientras que los más pequeños puede que se gasten unos 150 euros en libros», afirma José Luis Delgado.

Los libreros reconocen que está siendo una campaña «buena» en ventas, aunque el hecho de que este año no toque cambio en los libros supone haber vendido «algo menos» que en cursos pasados. A pesar de ello, afirman que «el libro de texto ha funcionado».

La organización de consumidores OCU ha hecho públicos una serie de consejos para afrontar la vuelta al cole y reducir gastos, que ha cifrado en 500 euros sin contar el material escolar, ni extraescolares o el comedor. Por ello, OCU aconseja hacer una lista con lo que ya se tiene en casa. «Nuevo curso no significa que todo deba ser nuevo». Otro de los consejos pasa por adelantar las compras a agosto al haber más ofertas e ir a efectuar las compras sin los niños para evitar que se «encaprichen» de artículos de marca. Otra opción es el consumo colaborativo que favorece el intercambio de ropa, libros y material escolar, así como consultar los programas de libros gratuitos y para las lecturas recomendadas recurrir a bibliotecas públicas.

Por su parte, según la presidenta de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de padres y Madres de Alumnos de Castilla y León (Confapacal), Soledad Alegre, se sigue pidiendo a los docentes «que realmente valoren si todos los libros que se piden a las familias son necesarios, si realmente el libro tiene que ser la herramienta imprescindible del desarrollo pedagógico». Afirma que esto supone un gasto para las familias, «pero también de condicionamiento del desarrollo curricular».