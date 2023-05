‘Viejo y Maricón’: la vida de una anciana transexual en diez fotografías en Salamanca

Todo surgió en el culmen de una comida familiar, en casa de los abuelos de Sandra. Ella explicó a su familia la impotencia que había sentido al escuchar una entrevista a Jordi Griset, un homosexual que había recibido una ‘terapia’ de descargas eléctricas para intentar ‘curarse’ de una condición que no aceptaba ni él mismo, ni su entorno. Haciendo gala de los valores de tolerancia y libertad en los que había crecido, su familia se embarcó junto a ella en un proyecto que se ha convertido en ganador. “Los protagonistas de las fotografías son mi abuelo, mi abuela y mi padre. Entramos en un clima creativo muy guay. El escenario es la propia habitación de mis abuelos”, reconoció. Las fotografías muestran una historia de reflexión, superación y dolor. Los crucifijos y el espacio en el que está ambientada la secuencia hacen un guiño a una etapa histórica poco tolerante con el colectivo LGTBIQ+. “En las primeras, la hija transexual del protagonista le ayuda a vestirse, pintarse y mostrarse tal y como se siente. También entra a escena la mujer de la protagonista, que se muestra orgullosa al ver que su pareja ha aceptado al fin su condición”, explica Sandra. Su fotografía favorita es aquella que muestra la espalda de su abuelo, con un sujetador y una cicatriz: “Representa las heridas de la vida y cómo la anciana ha llevado a cuestas su condición todo el tiempo”.

Usando el arte como vehículo reivindicativo, Sandra se siente orgullosa de mostrar la historia al mundo: “Me gustaría que alguien que se haya sentido así se sienta identificado con ello, nos queda mucho por cambiar. Yo he crecido en una familia que me ha enseñado a no pedir ni perdón ni permiso. Siempre me he sentido con tanta libertad que ojalá todo el mundo supiese lo que es eso”.