Víctor, el influencer salmantino de la meteorología que padece una enfermedad rara

A Víctor Jiménez la pasión por la meteorología le viene desde bien pequeño. Su familia no olvida aquel Lunes de Aguas en el que Víctor echó un vistazo a la evolución de las nubes y predijo granizada para la hora de comer. Y no falló. Aquel niño es ahora un joven de 22 años que canaliza su pasión como aficionado a la meteorología -que ha desarrollado de forma autodidacta-, en un blog, en las redes sociales a través de varios perfiles donde da predicciones locales y nacionales -el más destacado es ‘Meteosalamanca-Meteoyayi’ con casi 1.600 seguidores-, y que ya planea lanzar incluso un podcast.

La meteorología se ha convertido en la vía de escape para este joven que padece una enfermedad rara sin cura, relacionada con la degeneración muscular, que le obliga a moverse desde hace dos años en una silla de ruedas eléctrica. Para Víctor, que también pertenece a la Asociación de Enfermedades Raras (Aerscyl), la fisioterapia diaria, las terapias de ejercicios virtuales y la natación en verano son parte esencial de su rutina para frenar el avance de la enfermedad, que le resta fuerza muscular y que también le ha supuesto una barrera educativa y laboral.

“Terminé hace dos años un ciclo de administración en el IES Venancio Blanco. No tiré por una carrera porque tenía fisioterapia muchos días y no tenía la cabeza para una carrera tan fuerte. Para trabajar, tampoco puedo estar muchas horas de oficina porque se me cargan enseguida el cuello y las cervicales y no puedo hacer esfuerzos musculares”, explica.

Por eso, durante esta pandemia, las horas del día han pasado más rápido en casa, revisando mapas de satélites, gráficos y datos de redes de estaciones meteorológicas. “No salgo mucho a la calle porque el covid me da miedo. Por eso con mi afición y las redes sociales, no me aburro”, admite el joven salmantino.

“Hay muchos aficionados a la meteorología, pero a mí me gusta informar y hacer previsiones. Intento que sean lo más fiables posible, pero el tiempo es bastante cambiante y a veces lo que dicen los modeles se cumplen, pero otras veces no”, explica Víctor, que además cuenta con una moderna estación meteorológica profesional instalada en el jardín de su casa de Cuatro Calzadas, conectada a tiempo real con varias redes de estaciones para compatir datos hora por hora. La información que emite su estación también la difunde al momento en su redes sociales y son muchos los vecinos que ya consultan el tiempo de ‘Meteoyayi’ antes de salir de casa.

Una de las motivaciones de Víctor Jiménez es poder ayudar con sus predicciones. “En una nevada que hubo el día de Reyes acerté. Llamé a la Confederación Hidrográfica del Duero y les dí el parte. También atiendo a todos los que me preguntan por Twitter y he creado grupos de Whatsapp con aficionados a la meteorología de España y con expertos. Estoy en otro grupo con forestales y bomberos donde les mandamos la previsión del viento. El último fue con el incendio de Navalacruz, cuando le envié la previsión a Emergencias y me dieron las gracias. Te sientes satisfecho por poder ayudar”, subraya el joven, que el domingo seguía con interés la erupción del volcán en La Palma.