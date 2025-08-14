«Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»

Alejandro Sardón Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 16:04 Comenta Compartir

La calle de Gargabete cruza el centro del barrio de Garrido uniendo la avenida de los Cedros con la de Alfonso IX de León y contaba a escasos metros con la vivienda en la que creció Vicente del Bosque. «Él compraba en esta farmacia», recuerda José Manuel Cereza, trabajador del establecimiento desde hace 40 años, sobre el famoso exfutbolista y exentrenador salmantino.

La farmacia cuenta con seis décadas de historia, aunque ha cambiado de dueña recientemente. Carla Pinto es la joven farmacéutica que regenta el negocio desde hace apenas dos años, pero ha sido tiempo suficiente para sentirse una más en la zona: «Es un barrio muy acogedor, para mí en este tiempo ha sido como un pueblo en el que todos se conocen. Gente de toda la vida que acude siempre aquí».

Por su parte, José Manuel es un veterano en el negocio. Con cuatro décadas a sus espaldas, ha pasado por sus manos la medicación de varias generaciones de la misma familia. Él ha vivido siempre en el barrio y era la farmacia a la que acudía durante su infancia y adolescencia, antes de empezar a trabajar allí con 18 años. «Siempre le hemos llevado las cosas a casa a los clientes que nos lo piden, y te reciben con lo que tengan en ese momento, con un refresco por ejemplo. Detalles y favores que nos hacemos entre nosotros», cuenta satisfecho José Manuel.

Hay incluso gente del barrio que se ha mudado a otra zona de la ciudad, pero continúan comprando allí, en su farmacia de confianza. A pesar de que hay vecinos que se marchan y otros nuevos que llegan, «el barrio no deja de tener su encanto», apunta José Manuel.

Otro de los centros neurálgicos que da vida a la calle Gargabete es el bar que se sitúa en la esquina del cruce con la Avenida de los Cedros, ya que supone un punto de encuentro para los vecinos del barrio. Francisco Andrés es el dueño y se suele reunir con los clientes habituales cuando la gran afluencia se rebaja y puede permitirse un pequeño respiro.

«Aquí suelen venir clientes de toda la vida, luego a lo mejor hay un 10% de gente de paso, pero normalmente son siempre los mismos. Más que clientes, son amigos», asegura Francisco. Un bar que con una buena atención al cliente ha logrado la fidelidad de decenas de personas, consiguiendo así que, sin importar el momento de la visita, se encuentren allí grupos de amigos o familias compartiendo momentos en la terraza o la barra.

Frente al bar, cruzando la avenida, se encuentra otro negocio que cumple con la principal característica del comercio local: la supervivencia a través de la fidelidad del cliente que busca cercanía en el trato y la calidad de los productos. Un claro ejemplo es la carnicería de Avelino Lobo, cuyos dueños se jubilan en apenas un mes y, aunque el negocio seguirá con un nuevo dueño, los vecinos de siempre expresan su tristeza por el final de esta etapa: «Nos conocemos de siempre y les da pena porque vienen aquí y cuentan las cosas como si fuésemos sus psicólogos», comenta Charo Blanco, quien también trabaja en el negocio.

«Alguna vez he metido el dinero en la bolsa en lugar del tique y después ha venido la clienta a devolverlo», relata Avelino para ejemplificar con esta anécdota la confianza y familiaridad entre los vecinos y ellos, algo que no se da en las grandes superficies. Además, destacan que últimamente reciben con sorpresa a clientes jóvenes con niños pequeños que van buscando carne de calidad.

Personas mayores y jóvenes, vecinos que van y vienen, y que conforman un barrio que se transforma, pero que en esencia buscan la unidad y cercanía que aportan establecimientos con historia y anécdotas como los de la calle de Gargabete.

