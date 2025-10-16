«Cada vez pagas más por menos cantidad» Algunos productos de la cesta de la compra siguen subiendo su precio, algo que han notado los consumidores en alimentos como los huevos, la carne y algunas verduras

La subida de la cesta de la compra se ha mantenido con la tendencia alcista durante todos los meses de este año en la provincia salmantina.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el IPC, los alimentos han bajado un 0,9 % con respecto al mes pasado. Aún así, con respecto al mes de septiembre del pasado año 2024 sí que ha registrado un crecimiento positivo, situándose en el 2,5 %.

Esta subida se refleja directamente a la hora de hacer la compra para muchos salmantinos, que acuden a comprar alimentos e intentar no gastarse demasiado dinero, una tarea que a veces parece complicada para muchos.

«Todos los alimentos han subido mucho, se ve en todos los productos. En la carne y en el pescado lo he notado mucho», asegura la salmantina Margarita, que explica también que, aunque esta subida de los alimentos viene desde hace tiempo, la ha notado especialmente en el último año.

Por su parte, Mari Carmen asegura que ha sido en los huevos donde más se ha notado esta subida del precio. «Cada vez te dan menos cantidad de producto por más precio. Esta subida no es de ahora sino que viene ya desde hace tiempo, lo van haciendo poco a poco y todo sube» explica, añadiendo que esta subida también la han notado en otros aspectos como en la gasolina.

Lo mismo contó el salmantino Gregorio, afirmando que «los precios últimamente han experimentado una fuerte subida en productos y alimentos de primera necesidad como pueden ser los huevos o la fruta», contó. Aún así, este salmantino reconoce que no ha cambiado sus hábitos a la hora de hacer la compra. «Al final asumes que lo tienes que comprar y ese es su precio real», concluye.

Siguiendo esta opinión, Alba aseguró que «vayas al mercado que vayas, vas a ver unos precios altos. Cuando venga la semana que viene a hacer la compra, seguro que los precios están más altos que hoy. Siempre está subiendo el precio y no sé hasta dónde va a llegar», asegura, a la vez que afirma que la leche y las verduras son algunos de los alimentos en los que más ha visto este incremento en los precios en las últimas semanas.

Por su parte, la joven salmantina Lucía reconoce que ella también ha notado esta subida, especialmente desde hace dos años hasta la actualidad. «Ha sido una subida generaliza da de toda la comida», explica.