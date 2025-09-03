El verano impulsa un 19% el empleo temporal en Salamanca mientras que caen los 'fijos'

Carlos Rincón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

El PSOE de Salamanca, a través de Irene Fernández, saca pecho por los 15.737 parados con los que Salamanca cerró agosto, ya que, pese al aumento en 120 desempleados respecto a julio, es la cifra más baja para este mes desde 2007. Sin embargo, el secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, no esconde su preocupación por la inestabilidad de la mayoría de los contratos: apenas un 27 % de los firmados en agosto fueron indefinidos, frente al 31 % de hace un año. Esta tendencia no lo solo se desprende de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino también de la afiliación a la Seguridad Social. Los trabajadores con un empleo temporal han aumentado en los últimos tres meses casi un 19 %. Conforme al INSS, en Salamanca hay 19.276 trabajadores con este tipo de contratos, ya sea a jornada completa o parcial, lo que supone 3.010 más que en mayo. A pesar de ello, la cifra es ligeramente inferior (-0,8 %) a la de agosto de 2024. Por su parte, los indefinidos son 72.132, un 3,25 % menos que justo antes de comenzar el verano. El principal descenso se produce entre los fijos discontinuos, que se han reducido un 42 % al pasar de 5.161, en mayo, a 2.998.

Por segundo mes consecutivo, en agosto el paro aumentó en Salamanca y desde junio las oficinas provinciales del SEPE sumaron 185 desempleados. No obstante, son 570 menos (-3,24 %) que en el mismo mes del pasado ejercicio y es que agosto es históricamente un periodo en el que muchos contratos llegan a su fin y se reduce el número de trabajadores. De hecho, desciende también el número de ocupados un 0,25 % respecto a julio al situarse en 131.809. «Los datos siguen la misma tendencia que en agosto de 2024, pero con menos pérdida de afiliación a la Seguridad Social», destaca el sindicato UGT, que achaca este descenso a la marcada estacionalidad del mercado laboral salmantino. En la misma línea, CEOE-CEPYME Salamanca vincula el repunte del paro «a la estacionalidad del verano y a la fuerte dependencia de la provincia del sector servicios, especialmente de la hostelería y el turismo». No obstante, no es realmente en estos ámbitos donde más se redujo el número de trabajadores. De hecho, bares y restaurantes sumaron en agosto 208 empleados más.

El gran descenso de afiliados fue en el sector educativo. A los 1.454 docentes que fueron enviados al paro en la provincia en los dos meses anteriores se sumaron en agosto otros 128, la mayoría de ellos interinos que ocupaban vacantes para las que habrá que recontratar personal con el inicio del nuevo curso. También el comercio perdió más de un centenar de afiliados y la construcción otros tantos (98). Es la plantilla de las actividades administrativas y de los servicios auxiliares la que experimentó el mayor crecimiento el pasado mes con 454 nuevos trabajadores (5,7 %), así como las actividades de ocio y recreativas, en las que el número de ocupados aumentó en 148 personas (6,5 %). Por otra parte, el número de trabajadores al servicio de las administraciones públicas se encuentra en la cifra más elevada en más de una década (25.504), principalmente por el récord de personal contratado por parte de la Junta (16.593).

En España el paro aumentó en agosto en 21.905 personas y se situó en 2.426.511, el nivel más bajo en este mes desde 2007, y la Seguridad Social perdió una media de 199.300 cotizantes respecto a julio (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019.

La empresa pide reformas fiscales

«Una reforma fiscal profunda, que reduzca la gran presión fiscal que soportan empresas y autónomos». Es una de las peticiones que la Confederación de Empresarios Salmantinos (CES) realiza a las administraciones públicas para el nuevo curso político dentro del «giro en la política económica y laboral» que reclama. También solicita una «revisión del sistema de cese de actividad para adaptarlo a las verdaderas necesidades del trabajo autónomo», así como medidas eficaces para contener los elevados costes empresariales, tanto laborales como energéticos y administrativos, y un marco regulatorio estable, que acabe con la incertidumbre jurídica y normativa que frena la inversión.

Todas estas peticiones van dirigidas a favorecer la productividad y la competitividad para evitar la desaceleración del mercado laboral, que también detecta CEOE-CEPYME Salamanca. Desde esta patronal, se incide que «la incertidumbre internacional y la inestabilidad geopolítica, unidas a los continuos cambios regulatorios en el ámbito nacional, condicionan las decisiones de inversión de las empresas y podrían provocar una pérdida de dinamismo más acusada a partir del otoño». Ante ello, hace un llamamiento a «abandonar el intervencionismo y los anuncios constantes de reformas normativas, elementos imprescindibles para garantizar estabilidad, crecimiento sostenible y empleo de calidad» y reclama un «entorno favorable a la actividad empresarial que incentive su desarrollo y competitividad y ayude a impulsar un empleo estable.