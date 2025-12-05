'Valor sentimental', favorita al Oscar a mejor película extranjera

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

Después de alzar en mayo el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes, la noruega Valor sentimental —que se estrena ya en Cines Van Dyck— aspira a nueve Premios del Cine Europeo (casi todas las categorías principales) y se postula como una de las favoritas de los próximos Oscar. No solo en el apartado de Película Internacional, sino también en los de mejor actriz, actor secundario, director, guión y quizá incluso de película. Su autor, el danés Joachim Trier (1974), repite con su musa, la noruega Renate Reinsve (1987), que debutó en el cine de su mano con Oslo, 31 de agosto (2011). Juntos, lograron un hito en 2021, La peor persona del mundo, que le valió a ella un galardón en Cannes y a él una nominación al Oscar a mejor guión. Valor sentimental, un melodrama profundo y doloroso —recuerda a Bergman y a Ibsen— sobre los traumas familiares, la soledad y los intentos de empatía, cuenta también con la figura de Stellan Skarsgård (Suecia, 1951), conocido no solo por su trayectoria (Dogville, Nymphomaniac, la serie Chernobyl) sino también como patriarca de una estirpe de actores (Alexander y Bill Skarsgård). Junto a ellos, Elle Fanning (A Complete Unknown) y la hasta ahora desconocida Inga Ibsdotter Lilleeas.

Ampliar

La trama aborda la relación entre dos hermanas y su padre cineasta, ya anciano. Una de ellas es una actriz de teatro que no ha formado familia. La otra trabaja en un archivo histórico, está casada y es madre. Hace tiempo, él las dejó de lado por su profesión. Ahora, tras la muerte de su ex mujer, se reencuentra con ellas, con las que pretende reconciliarse mediante su nueva película: es autobiográfica, va a rodarla en la casa donde se criaron y propone a su hija que la protagonice. El guión de Valor sentimental, que firma Trier junto a su habitual colaborador Eskil Vogt (The Innocents) y que contiene abundantes subtramas y flashbacks, habla de la ausencia, la enfermedad mental y el egoísmo, pero también de la posibilidad de perdón. Con elegancia, verdad y sutileza, invita a una cierta ternura, y reivindica la capacidad del arte —en concreto, de las películas— para sanar las heridas y volver a encontrar vínculos. Un hombre incapaz de expresar afecto consigue manifestarse a través de su cine. Y eso es hermoso, incluso aunque hablemos de alguien manipulador. «No estoy interesado en antagonistas, sino en entender al padre complicado», ha declarado Trier en una entrevista reciente, en la que añadía que pensó específicamente en Skarsgård para el papel.