La Universidad lidera la investigación puntera con 17 millones de becas europeas La institución ha logrado 12 ayudas ERC, las más competitivas en los últimos 15 años. Solo en este 2025 ha logrado más de 4 millones gracias a tres proyectos pioneros

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:45

La Universidad de Salamanca se ha consolidado como la institución más competitiva de Castilla y León en el ámbito científico tras alcanzar las 12 ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), con una financiación acumulada de 17 millones de euros en los últimos quince años, un hito que la sitúa a la vanguardia de la investigación en España y Europa.

La institución ha aprovechado la concesión de tres de estas ayudas en el último año para hacer un balance exitoso, muy por encima de otras universidades de Castilla y León. Solo a modo de ejemplo, Valladolid solo tiene una ERC.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos, destaca que estas cifras consolidan a la Universidad como «líder absoluta en el ecosistema de investigación regional y la refuerza como polo de atracción de talento científico de excelencia». Uno de los hitos logrados en este año fue la concesión de una 'ERCAdvanced Grant' por primera vez en la historia del Estudio salmantino para Juan Pedro Bolaños, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular que ha logrado 2,5 millones para el proyecto 'Neurostars' centrado en estudiar cómo el estilo de vida influye en el metabolismo de los astrocitos con el fin de entender su papel clave en la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Esta beca va dirigida a científicos líderes con un historial reconocido de logros que deseen financiación de larga duración. Para contextualizar la dimensión del logro: hubo 2.500 solicitudes y solo 4 universidades, entre las que estaba Salamanca se vieron beneficiadas.

En este periodo ha obtenido además 7 'Starting grants' para investigadores con talento en el inicio de su carrera investigadora, 2 'Consolidator Grants' para científicos que quieren consolidarse mediante la creación o fortalecimiento de un equipo de investigación; y 2 'Proof of Concept' dirigidas a investigadores principales que han obtenido previamente una beca europea para identificar el potencial de comercialización de sus resultados.

Ampliar Una versión en miniatura del colon para observar la evolución de los tumores Ha sido una de las últimas becas concedidas ha sido paa Francisco Lorenzo Martín, investigador del Cento del Cáncer. El proyecto consiste en el desarrollo de un innovador modelo de colon humano para recrear con precisión la complejidad biológica de un tumor. Ha logrado una 'ERCStarting Grant' dotado con 1,5 millones. El objetivo es tener resultado en tres años.

Ampliar Una nueva herramienta óptica para caracterizar materiales cuánticos Carlos Hernández obtuvo una beca europea para explorar las nuevas oportunidades que ofrecer los pulsos láser estructurados con duraciones de attosegundos. Tras el éxito obtenido, ha obtenido una nueva ayuda europea para desarrollar una herramienta óptica que permita caracterizar materiales cuánticos.

Ampliar Estudio de las vías de transporte de partículas marinas indicadoras del cambio climático El proyecto 'PASSAGE' de Blanca Ausín trata de estudiar la procedencia y vías de transporte de partículas marinas indicadoras de cambios climáticos y con implicaciones para los estudios paleoclimáticos que ayudarán a entender la evolución y clima del futuro. Desarrolla su actividad en el IRNASA-CSIC.

De 2010 a 2023

EVA MARTÍN DEL VALLE

La catedrática del Departamento de Ingeniería Química obtuvo 1,4 millones en 2010 para la mejora de los tratamientos de cáncer de pulmón.

AINOA CASTRO

Del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, obtuvo casi 1 millón para explorar nuevas vías para estudiar la escritura en el Medievo.

JOSÉ MANUEL CARIDAD

Estudio de la electrodinámica de nuevos materiales cuánticos. Obtuvo 1,8 millones.

ÁLVARO SÁNCHEZ DE ANDRÉS

3 Plantea un nuevo enfoque para la ingeniería de precisión en el campo de la ecología microbiana sintética para fines biotecnológicos. Logró casi 2 millones.

CARLOS DIONISIO PÉREZ

Obtuvo 2 millones para un proyecto enmarcado en acciones de sostenibilidad y economía del agua. Orientado al estudio de la gestión de los recursos hídricos y la explotación ilegal del agua.