«La Unión Europea no ha sabido negociar con los aranceles. Debíamos haber logrado el 10% de Reino Unido»

Ángel Benito Salamanca Domingo, 3 de agosto 2025, 12:13

Tras meses de espera, finalmente esta semana se alcanzó un acuerdo para fijar unos aranceles generales del 15% entre la Unión Europea y Estados Unidos. Carlos Javier Prieto, director del Departamento de Comercio Internacional en la Cámara de Zamora y profesor de Organización de Empresas de la Universidad, analiza el presente y las repercusiones de este acuerdo.

¿Cómo ha visto la posición de la Unión Europea en la negociación de los aranceles con Estados Unidos?

—La Unión Europea no ha estado, en mi opinión, todo lo beligerante que debía haber estado. En principio, actuó de forma cautelosa para evitar una guerra comercial total y no lo hizo como Canadá o China, que respondieron con una contrarréplica inmediata a las medidas planteadas por la administración Trump. Los estadounidenses han sabido jugar muy bien sus cartas, estableciendo aranceles y llevando a cabo negociaciones que han hecho ver que el 15% no es tan malo. Pensaba que se habría logrado ese 10% que sí ha negociado Reino Unido. Hay que tener en cuenta que la parte alemana sí ha salido beneficiada del acuerdo por los productos de automoción y los coches en sí: la economía alemana estaba muy pendiente. Se ha cedido por un lado, pero debíamos haber llegado a ese 10%. Evidentemente, cuando estás sentado en una mesa de negociación, hay un equilibrio de fuerzas que se tiene que medir. Yo tengo la sensación de que debíamos haber igualado a Reino Unido.

¿Qué supone esta nueva fórmula de negociación para las futuras relaciones comerciales?

—Trump es un gran negociador en el ámbito privado, en el que seguramente le ha ido bastante bien en sus negocios. Ha cambiado las reglas del juego. No estábamos habituados a tener una convulsión tan brutal como la que hemos tenido. Estábamos acostumbrados a trabajar en una normalidad, pero cuando Trump llega al escenario político empieza a jugar y a convulsionar toda la globalización, a la que estábamos bastante habituados. Esto supone una inflexión importante en las cadenas de valor. Se va a romper completamente lo habitual en la economía mundial. Esos componentes que vendemos a unos y compramos a otros representan una revolución importante en el escenario geopolítico global. Ahora hay que estar muy pendientes de cómo acaban las negociaciones de Estados Unidos con China y con otros países, que aún no se han cerrado.

¿Cómo sale parada Europa de esta negociación? ¿Tendrá una mayor dependencia de Estados Unidos?

—Europa depende, y mucho, en términos globales, de las exportaciones a Estados Unidos Han medido muy bien, a la hora de tomar decisiones, los volúmenes importantes que se mueven en Países Bajos o Alemania, no tanto en España. Al ser 27 países, cada uno tiene una preferencia. Es difícil encontrar un equilibrio. Soy crítico en el sentido de que deberían haber intentado avanzar para conseguir ese 10% que logró Reino Unido. No lo hemos sabido hacer. Hemos cedido en bastantes cosas, como comprarles determinados componentes o energía, y vamos a seguir dependiendo un poco más de ellos. Tendremos que aprender de esto para mejorar en posteriores ocasiones, para equilibrar bien las fuerzas en una negociación futura.

¿Qué impacto tiene en las exportaciones de Salamanca?

—Tenemos que tener en cuenta que las exportaciones a Estados Unidos representan un 2,2% del total. No es una cantidad excesiva. Sí se detecta una reducción importante en algunos productos por los aranceles a los que se han visto sometidos, como los neumáticos. Por el contrario, se han visto incrementos en productos cárnicos o en el wolframio —un mineral muy utilizado en prácticamente todas las industrias—, así como en los reactivos de diagnóstico de laboratorio. En contraposición a la bajada en los neumáticos, tenemos estos incrementos. En términos globales, no va a afectar en exceso, salvo en algunos productos. También se detecta una disminución importante, ya visible desde hace dos años, en productos como la miel, muy relevante para las exportaciones salmantinas. Seguramente se ralentizará, o incluso se encarecerá, el producto de consumo. O el jamón: en caso de que no esté sujeto a aranceles, veremos un incremento en las exportaciones de las empresas salmantinas a Estados Unidos

¿Deben cambiar las empresas sus puntos de mira?

—Deben intentar diversificar. Las exportaciones en Salamanca están muy centradas en Europa. Prácticamente un 93% del total se dirige al continente europeo. Hay que intentar buscar mercados alternativos como América Latina, Asia, Oriente Medio o África. Tenemos que buscar oportunidades de exportación en otros mercados. Estamos en un mundo competitivo en el que no solo competimos con empresas españolas o europeas, sino también mundiales. No podemos estar parados. Hay que buscar oportunidades y encontrarlas. En este caso, me gustaría ser optimista, aunque el panorama internacional geopolítico no es sencillo ni fácil para una empresa.

¿Cómo ve el futuro a corto plazo?

—Se va a mantener. Estamos pendientes de la negociación entre Estados Unidos y China, dos grandes potencias mundiales. En caso de que las exportaciones chinas a Estados Unidos se vean afectadas por los aranceles, los chinos buscarán alternativas en otras zonas geográficas. Esto puede encarecer todos los productos intermedios, lo que llevaría aparejada una disminución del consumo. Habrá que ver también cómo evoluciona el tipo de cambio euro-dólar, ya que estamos viendo cómo el dólar se está depreciando respecto al euro. Eso va a ocasionar algún tipo de problemática en las operaciones de importación y exportación.