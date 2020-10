Una noche de patrulla con la Policía Local

Pasan unos minutos de las 22:00 horas. Viernes noche. Agentes de la Policía Local de Salamanca están en contacto con la Policía Nacional para coordinar las pautas de actuación en las tareas de vigilancia especialmente en los lugares de ocio nocturno del centro de la ciudad.

Poco después, David Portal y Daniel Herrero entran en el vehículo en el que patrullarán durante toda la madrugada. El primer punto de destino es la zona de Gran Vía, Varillas y San Justo. Allí dejan su furgón para acudir a pie a los lugares más frecuentados por clientes en terrazas. Vigilan que se mantenga la distancia de seguridad entre mesas y que los clientes dispongan de mascarilla perfectamente colocada. Además, aprovechan para informar a los clientes, así como a los propietarios de los establecimientos de la entrada en vigor de una extensión de la norma del uso de mascarilla, que obliga a tenerla colocada en todo momento en las terrazas, salvo en el momento de la ingesta.

De igual modo, entran en varios establecimientos de ocio nocturno para observar el cumplimiento del aforo en cada uno de ellos. No hay aglomeraciones ni infracciones.

Posteriormente, los agentes se dirigen al barrio Garrido. Por una de sus calles, dos jóvenes son sorprendidos sin mascarilla: identificación y sanción. Los agentes vuelven a patrullar a pie y acuden a varios locales de ocio sin que haya incumplimientos, así como en el propio parque, donde tres jóvenes jugando con un balón rompen el silencio de la noche.

David y Daniel, pese a su juventud, poseen una amplia experiencia que les permite anticiparse a la comisión de delitos o, cuanto menos, saber dónde pueden producirse. Así, acudieron a Sancti Spiritus, en cuyos recovecos descubrieron a tres jóvenes en actitud sospechosa, después de una ronda de información en Van Dyck.

Posteriormente se encuentran en Gran Vía con varias patrullas de la Policía Nacional, con las que coordinan la intervención en San Justo y Varillas, coincidiendo con el cierre de los establecimientos de ocio. A la 1 de la madrugada estos locales cierran sin incidente alguno, mientras que la gran mayoría de los clientes son dispersados para evitar aglomeraciones. Algún rezagado parece ‘retar’ a los agentes, con vasos de alcohol en plena calle. Surge algún roce con algún joven, afectado por el alcohol, que parece negarse a desprenderse de su ‘penúltima copa’. “Estaréis orgullosos”, le espeta uno de ellos a los agentes. “Yo he venido desde Madrid y me he saltado el confinamiento”, dice. Unos minutos después fue interceptado de nuevo sin mascarilla.

A continuación, comienza la ronda por toda la ciudad en busca de botellones e infracciones en pisos.