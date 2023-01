Un videojuego ‘made in Salamanca’ para enseñar los manuscritos medievales

Existe la creencia generalizada de que la mayor parte de la población laica anterior al año 1200 no sabía escribir ni leer, pero las últimas investigaciones llevadas a cabo por profesores de la Universidad de Salamanca demuestran que campesinos y pequeños grupos laicos contrataron escribas para llevar registros de sus transacciones.

Así lo ha comprobado Ainoa Castro, miembro del Grupo de Investigación en Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en Hispania del Estudio salmantino, tras un minucioso análisis de las fuentes documentales. La investigadora forma parte del selecto grupo de cuatro profesores de la Universidad de Salamanca que cuentan con estudios financiados a través de la competitiva convocatoria ERC Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación, todo un récord a nivel de Castilla y León.

En el ecuador de su proyecto “The Secret Life of Writing: People, cript and Ideas in the Iberian Peninsula (c.900-1200)”, dotado con 995.000 euros, Ainoa Castro, ha demostrado que la investigación no está reñida con la divulgación, de manera que no solo ha avanzado en la comprensión de la producción escrita de la época medieval, aportando nuevas fuentes documentales, sino que, trabajando en colaboración con la Fundación General y el Plan TCUE, ha puesto en funcionamiento un videojuego para enseñar a los universitarios y al público general la evolución de la cultura escrita repasando los modelos gráficos replicados por los escribas profesionales y las temáticas de producción escrita más características en aquella época.

“Es el primer videojuego sobre paleografía medieval”, presume Castro, que señala que incluso para la banda sonora se ha reconstruido los instrumentos de la época para interpretar las partituras de aquel momento de la historia.