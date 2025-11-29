La tradición, a la conquista de la cocina más moderna y vanguardista

La versatilidad de las obleas hacen de ellas el mejor acompañamiento en platos dulces y salados.

Las emblemáticas obleas de Cipérez, conocidas como Pan de Ángel, continúan ganando protagonismo en la gastronomía profesional. Su presencia en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) se ha disparado en los últimos meses gracias a su capacidad para integrarse tanto en recetas dulces como saladas, lo que ha despertado el interés de reconocidos chefs.

La empresa, gestionada por la familia Martín desde hace más de siglo y medio, sigue elaborando las obleas con la receta tradicional transmitida de generación en generación. La combinación de ingredientes naturales y un proceso de producción sometido a estrictos controles de calidad ha permitido conservar el sabor auténtico que las caracteriza, adaptándose al mismo tiempo a las exigencias de la hostelería actual mediante inversiones en maquinaria y envasado moderno.

Uno de los proyectos más llamativos ha sido la colaboración con un restaurante con estrella Michelin, que ha reinterpretado las obleas negras convirtiéndolas en la base de unas sofisticadas galletas tipo Oreo.

Las posibilidades culinarias son cada vez más amplias: pueden servirse como acompañamiento de postres, aportar textura en platos con chocolate, complementarse con helados o transformarse en una fina harina para emplear en masas y tartas. Su ligereza también las convierte en un recurso ideal para decorar platos con un toque elegante y artesanal.

Las obleas de Cipérez consolidan así su avance en la alta cocina, manteniendo vivo un legado que continúa reinventándose.

