El Tormes sigue con su apuesta por el talento local con nuevas sesiones de Mastermind

Nuevas fechas para los meses de agosto, septiembre y octubre

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:04

El Centro Comercial El Tormes continúa apostando por los empresarios y autónomos de Salamanca con el anuncio de nuevas fechas de las sesiones mastermind lideradas por Diamantina Centeno, consultora estratégica con más de 25 años de experiencia empresarial. El objetivo: ofrecer a emprendedores y empresarios herramientas concretas para impulsar sus negocios y afrontar con éxito los próximos meses.

Estas sesiones, de carácter práctico y participativo, están diseñadas para ofrecer a los responsables de pymes herramientas concretas que les permitan impulsar sus proyectos, resolver desafíos inmediatos, se resuelven dudas y se generan sinergias entre los asistentes. Cada mastermind es un espacio de trabajo colectivo donde se combinan el análisis de casos reales con el acompañamiento experto de Diamantina, favoreciendo que cada asistente salga con un plan claro y accionable.

Las nuevas fechas programadas son: 26 de agosto, 16 y 30 de septiembre, 14 y 30 de octubre. Cada encuentro se lleva a cabo a las 20:00 h en el local de planta baja frente al supermercado en El Tormes. Y los temas centrales de las próximas sesiones serán:

• 26 de agosto - 'Tu marca lista para ferias: cómo atraer, impactar y vender'. Una guía práctica para preparar tu negocio de cara a ferias, eventos y campañas de otoño, optimizando recursos y maximizando resultados.

• 16 de septiembre - 'En septiembre, ajusta tu GPS empresarial: enfoca, planifica y avanza sin agobios'. Una sesión pensada para ayudar a priorizar, organizar y retomar los objetivos tras el verano, evitando el caos y el estrés propios de la vuelta.

Las plazas son limitadas y es necesario inscripción previa en: hola@diamantinacenteno.com.

