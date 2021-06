Todo un ejemplo de superación: la salmantina que ha hecho la EBAU con parálisis cerebral

Eva está casi más nerviosa que su hija. “No va a tener casi descanso. Desde primera hora de la mañana, espera a la puerta de la Facultad de Ciencias a que Paula salga del primer examen, Lengua y Literatura. Todos sus compañeros llevan más de media hora de descanso y se disponen ya a entrar en la prueba de Historia. Ella aún no ha acabado pero, tras una llamada de teléfono, entra a buscarla. Al fin, la joven estudiante del instituto Martínez Uribarri sale sonriente comiendo regalices rojos, un rápido “almuerzo” antes de continuar con la EBAU.

“Muy bien, la verdad. Me esperaba que iba a ser más difícil”, asegura Paula Vega, una joven con parálisis cerebral. La falta de movilidad en las piernas le obliga a desplazarse en silla de ruedas y sus dificultades psicomotrices le restan autonomía a la hora de realizar tareas que sus compañeros hacen sin dificultad. “Escribo más lento y todo eso”, le resta importancia. Por este motivo, durante el examen, exactamente el mismo al que se enfrentan todos los alumnos de Castilla y León, cuenta con una persona de apoyo. “Se han portado fenomenal. Me han ayudado mucho”, asegura antes de explicar que en la parte de literatura le han ayudado a trasladar sus conocimientos al papel cuando ya le empezaba a costar escribir. Eligió la novela desde la década de los setenta a la actualidad y Eduardo Mendoza. “Pero el comentario lo he escrito yo. Lo prefería”, recalca.

Respecto a sus compañeros, en sus pruebas tan solo hay una diferencia. Dispone de media hora más para responder, un tiempo que se le resta del descanso entre examen y examen, el paréntesis en el que los alumnos aprovechan para relajarse y prepararse para la siguiente asignatura.

Paula quiere estudiar Logopedia... y después Psicología. Con la parálisis, la discapacidad física que le limita el movimiento, lleva conviviendo toda su vida. “Nací con seis meses”, explica. Cuando se le pregunta a qué le tiene más miedo en la EBAU, responde sin pensarlo que al inglés y al latín. “Siempre se me han dado muy mal”, asegura mientras su madre, profesora en su mismo instituto, lo niega con la cabeza. A los que, como ella, tienen necesidades especiales, se lo dice muy claro: “Presentaos y no tengáis miedo. Si no pasáis, no pasa nada, ya lo haréis a la siguiente”.

Tras una pequeña conversación, rápidamente Paula Vega vuelve a la sala de juntas de la facultad, donde se examinan los alumnos que requieren algún tipo de apoyo.