«Tocar en la Plaza Mayor es una ilusión inmensa»

Desde Zarautz a Asturias y ahora hasta Madrid, desde donde habla inmerso en plena mudanza, 'Noan' ha ido construyendo su camino musical con constancia, pasión y un toque personal que conecta con el público joven. Con raíces en el pop rock español de los 2000 y guiado por experiencias personales y emociones reales, este joven artista ha logrado éxitos como Superpoder y Me mata(s), convirtiéndose en una de las voces más prometedoras de la nueva ola de música joven en nuestro país.

En su álbum Persona Espacial, explora el amor, el desamor y reflexiones humanas, con un estilo que mezcla folk-pop, indie rock y sensibilidad emocional. Hoy, 'Noan' se subirá al emblemático escenario de la Plaza Mayor de Salamanca para presentar este trabajo, dispuesto a ofrecer un concierto lleno de energía, música en directo y cercanía con sus fans, mostrando que su música no solo entretiene, sino que emociona y acompaña en los momentos importantes de la vida.

Para empezar, ¿puede contarnos un poco sobre sus raíces y el origen de su nombre artístico, 'Noan'? Porque se llama Íñigo…

– 'Noan' es un nombre que me puse en la adolescencia. Yo tocaba la batería en un grupo de rock y hacíamos versiones de Oasis y Red Hot Chili Peppers. El 'No' viene de Noel Gallagher y el 'An' del cantante de Red Hot, Anthony Kiedis. En esa época me quedé con el apodo. Mis amigos siempre me llaman 'Noan'; Íñigo solo me lo dicen mi abuela y mi madre (dice entre risas).

Nació en Zarautz, ha residido en Asturias, ahora Madrid… ¿Cómo han influido estos lugares en su música?

– Me ha influido muchísimo, sobre todo Asturias. Me mudé con 18 o 19 años para estudiar Psicología y allí conocí a mi banda. Empecé a producir muchas de las canciones que he publicado. Aunque ahora vivo en Madrid, siempre me escapo a un estudio en Asturias para grabar nuevas canciones. El sentimiento de pertenencia al norte siempre lo tendré.

Comenzó su carrera en 2020 durante la pandemia. ¿Cómo recuerda esos primeros pasos?

– Siempre me ha gustado la música desde niño. Quería ser batería y, en la adolescencia, empecé a escribir mis propias canciones. Durante la pandemia, con mucho tiempo libre (como todo el mundo, -ríe-), pensé en un proyecto más serio, darle nombre y hacerlo más profesional. Autoproduje todo en casa y, de repente, una canción explotó bastante. Me llegaban mensajes de México y España por redes sociales, y ese fue el punto de inflexión: empecé a pensar en todo ello de manera profesional. Ha sido un proceso natural y progresivo. Siempre he soñado con dedicarle la mayor parte de mi tiempo a esto y ser profesional de la música.

Ha logrado éxitos como 'Superpoder' y 'Me mata(s)'. ¿Cuál cree que es la clave para conectar con el público?

– Una clave como tal no existe, la verdad. Para mí ha sido la constancia. He tenido muchas canciones que no funcionaron y otras que sí. Superpoder fue un punto de inflexión. Lo importante es hacer canciones que realmente sienta, que me emocionen y me hagan llorar mientras las escribo. Si puedo emocionar a un amigo o a un familiar cuando la escuchan por primera vez, ¿por qué no a la gente? Si crees en algo, hay que perseguirlo.

Su estilo bebe del pop rock español de los 2000, pero también de otros ritmos internacionales. ¿Qué artistas le han influido?

– Siempre me he inspirado en pop rock, indie, folk americano… escucho de todo, incluso rap. Pereza me ha marcado bastante, y Leiva, en la actualidad, también. El sonido 'dosmilero' de El Canto del Loco me ha influido mucho, y de artistas americanos escucho de todo. Últimamente me inspiran bandas australianas como Vance Joy o The Lumineers. Literalmente soy como una esponja: cojo lo que me gusta. Siempre me ha fascinado la música en directo y tocar instrumentos; desde el bajo y la batería hasta el piano, me gusta que la música que hago sea lo más artesanal posible.

Hoy actúa en la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Qué significa para usted?

– Todavía recuerdo las veces que he estado en la Plaza Mayor, que han sido muchas, y siempre me ha impresionado su grandeza. Es preciosa. Cuando surgió esta oportunidad, me lancé de cabeza: es para mí una ilusión tremenda y un orgullo.

¿Conoce entonces Salamanca?

– ¡Sí! Hace poco además visité la ciudad. Un amigo estudiaba aquí y le dije «Ojalá yo hubiera estudiado aquí» (ríe). Me encantó recorrerla tomando tapas, dando un paseo por sus monumentos, divertirme... y me parece una ciudad muy rica culturalmente.

Su música conecta con el público joven. ¿Cómo lo logra?

– No sé exactamente. La primera vez que me pasó fue con Superpoder: entró en el top viral y no era ni reguetón ni trap. Me sorprendió mucho. Creo que contar vivencias con las que la gente se sienta identificada es clave. Me gusta la música tocada con sentimiento, que no solo sea sobre fiesta o 'ser guay', sino sobre emociones reales y profundas. Creo que, con suerte, hay una ola de jóvenes artistas que no solo apuestan por los géneros que más venden, sino por música con alma y con un mensaje en las letras de las canciones.

En su álbum Persona Espacial, explora amor y desamor. ¿Qué mensaje quiere transmitir?

– Es un disco que construí en dos años, muy poco a poco... Persona Espacial es un juego de palabras: 'persona' representa mi parte más humana. Como te dije antes, siempre me ha gustado la psicología y he tratado de plasmarla en mis letras o canciones. Lo de 'espacial' viene porque en muchas canciones hablo de astronomía, ¡casi sin darme cuenta! Siempre miro al cielo y me fijo en lo que puede decirnos o contarnos el cielo sobre nosotros… quise hacer ese juego de palabras.

¿Cómo maneja la presión y las expectativas del éxito?

– Todo ha sido poco a poco. No ha habido un boom enorme, sino pequeños logros. A veces esperas que algo funcione y no pasa, y otras veces que no esperas nada, sí funciona. Aprendo a disfrutar del proceso y de la música. Vivo la popularidad muy bien. Estoy aprendiendo a manejar esas situaciones que no dependen tanto de nosotros mismos y a disfrutar de lo que hago y de la música.

¿Qué nuevos retos tiene como artista?

– Pienso en corto y medio plazo. Estoy trabajando en mi segundo disco, componiendo canciones más folk-pop e indie rock, cuidando cada instrumento y cada letra. Llevo escritas ya 10 canciones, de las que probablemente descarte 9 (ríe). Pero estoy ilusionado: he dado un paso gigante, puesto que voy a producir mis canciones y a grabar todos mis instrumentos, haciendo referencia de nuevo a esa forma 'artesanal' con la que entiendo yo mi música. También quiero mejorar cada día en directo.

¿Qué siente cuando un fan le dice que su música le ha ayudado?

– Me emociona muchísimo; el corazoncito se me remueve. Como te he comentado antes, la psicología siempre me ha interesado. Cuando la estudiaba, de hecho, pensaba en el poder que tiene la música; tanto que me interesé por la musicoterapia también. Que mi música pueda ayudar a alguien es increíble. A mí también me ha pasado: hay letras y canciones que me han salvado de momentos difíciles, así que es prácticamente magia. Me hace seguir enamorado de la música.

¿Qué puede esperar el público de su concierto en Salamanca?

– Será un concierto de los más grandes que hemos hecho hasta la fecha. Cantaremos todas las canciones posibles, en directo, con musicazos a mi lado. Espero que la gente venga con mucha energía porque habrá saltos, baile y diversión asegurada.