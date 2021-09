Temor en los pagos ‘online’: policía especializada para contrarrestar el aumento de delitos

Desde hace seis años, el número de delitos cometidos por ciberdelincuentes no deja de ascender de forma alarmante. Tanto es así, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que reforzar sus unidades especializadas en delitos telemáticos, también en Salamanca. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional de Salamanca han confirmado a este periódico que en los últimos meses se han visto obligados a reubicar a sus agentes y destinar un número mayor a investigar las abundantes denuncias que reciben semanalmente, sobre todo de estafas por internet.

Los datos del Ministerio del Interior constatan que fue a partir de 2015 cuando comienza a darse el repunte de la cibercriminalidad, que no ha dejado de crecer año tras año. De los 401 delitos telemáticos que se contabilizaron en 2014 en la provincia de Salamanca (tan sólo 115 de ellos eran estafas con tarjetas de crédito) se ha pasado a los 1.618 ciberdelitos en 2019 (843 de estafas con tarjetas). Aunque el informe de Interior no aporta datos más recientes, las Fuerzas de Seguridad confirman que la cifra se ha disparado aún más desde 2020 debido a la pandemia y al mayor uso de las tecnologías.

En la comisaría de la Policía Nacional, los subgrupos dedicados a hurtos y estafas (que han pasado de contar con seis funcionarios a reforzarse con otros cuatro más) reciben más de una veintena de denuncias semanales. La mayoría, según explica el jefe de la Policía Judicial, tiene que ver con estafas al robar los datos personales de la tarjeta de crédito con compras y cargos sin que el ciudadano tenga conocimiento o por compras de artículos por internet que nunca llegan, así como de estafas con criptomonedas.

El complejo entramado de los grupos de ciberdelincuentes —muchos de ellos que operan desde países del Este como Rumanía, Bálticos como Lituania y desde África como Nigeria— a través de identidades falsas o usurpadas y con cuentas bancarias intermedias, complica la labor policial. Un trabajo muy intenso que a veces es “frustrante”, según reconocen, por las barreras administrativas y policiales con las que se topan a la hora de continuar con la investigación cuando afecta a ciudadanos o entidades de otros países. El volumen de estafas telemáticas que se producen al día en cada país hace que la Interpol no pueda atender todas las peticiones de datos que solicitan los investigadores, sobre todo aquellas que afectan a pequeñas cantidades. Además, todavía hay países que no aportan datos de sus ciudadanos o que exigen autos judiciales.

En España una estafa inferior a 400 euros es delito leve y una superior a 400 euros es delito de estafa sin pena de cárcel salvo cuando se trate de un delito continuado, explica el jefe de la Policía Judicial de la comisaría de Salamanca.

El delito telemático con el montante económico más elevado estafado investigado por este grupo son 300.000 euros sustraídos desde Lituania en una inversión en criptomonedas. “Hay personas que invierten voluntariamente en la compra de criptomonedas pero no todo es bueno. Hay empresas legales y otras que no lo son, que se anuncian en internet con intereses muy altos y que después no te dejan sacar el dinero o bien lo transfieren a una tarjeta

Revolut cuyo rastros es imposible de seguir”, explican.