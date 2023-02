Suspender sale más caro: subida de precio en las matrículas de los reincidentes

Suspender sale caro a los estudiantes de grado de la Universidad de Salamanca. El Observatorio del Sistema Universitario ha publicado recientemente el informe “Precios públicos de matrícula: ¿Ya está?” en el que se refleja el alto precio de las matrículas que tienen que pagar los alumnos cuando suspenden una asignatura, hasta seis veces más que por la primera matrícula en el caso de las universidades públicas de Castilla y León.

Todas las comunidades autónomas aplican un precio público superior al de la primera matrícula cuando un estudiante se matricula por segunda vez o más en una asignatura. Para calcular este precio, multiplican el precio en 1ª matrícula por unos coeficientes que no son iguales en todas las comunidades, además, varían según el nivel de los estudios (grado, máster habilitante o máster no habilitante), en función de si la asignatura se matricula por segunda, tercera, o cuarta vez (o más), o incluso según el grado de experimentalidad de los estudios de que se trate.

En el caso de las universidades de Castilla y León, matricular por segunda vez una asignatura de grado cuesta el doble, pero si se trata de una tercera matrícula el coeficiente multiplicador es de 4,40 y en caso de cuarta y sucesivas matrículas se multiplica por 6,10. Como consecuencia, esta Comunidad está entre las seis que más “castigan” a los alumnos repetidores. A la cabeza se sitúa Baleares, que aplica un coeficiente multiplicador de 6,90 en el caso de cuartas y sucesivas matrículas; le sigue Madrid, con 6,70; y después se sitúan Navarra (6,50), Extremadura (6,30), Cantabria (6,20) y La Rioja (6,20). En el extremo contrario está Galicia, que comienza aplicando un coeficiente de 1,40 en el caso de segundas matrículas, sube a 2,20 en terceras y a 2,90 en cuartas y sucesivas.

El Observatorio del Sistema Universitario recuerda que no ha habido acuerdos de la Conferencia General de Política Universitaria para regular los precios de las segundas y sucesivas matrículas, más allá de su congelación en el caso de los grados y de los másteres no habilitantes.

Eso sí, desde que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León comenzó a bajar el precio de las primeras matrículas de los estudios de grado, la Universidad de Salamanca ha dejado de estar entre las más caras del país. Según los datos del Observatorio del Sistema Universitario, está entre las nueve universidades españolas con el precio mínimo más bajo, 755 euros de media en las carreras con menor experimentalidad; sin embargo, cuando se analizan los grados con los precios máximos, está entre las más caras, pues el coste medio de estudiar, por ejemplo, el grado en Medicina supera los 1.300 euros, solo con primeras matrículas. En definitiva, puede haber diferencias de casi 600 euros en la matrícula en función de los grados que se estudie.

La situación cambiará el próximo curso. Hace solo unos días que la Consejería de Educación ha publicado el proyecto de decreto de precios públicos en la web del Gobierno abierto para que los ciudadanos presenten alegaciones. Concretamente, la propuesta plantea una bajada del 8,67% para la primera matrícula de grado en el curso 2023-24, respecto al actual. Asimismo, los precios de las primeras matrículas de máster no habilitante bajarán cerca del 19%, principal puerta de entrada para la carrera investigadora.

Como novedad este año, también se pretende disminuir el coste que supone a las familias la matrícula de la EBAU: los que se presenten a la fase general y ordinaria pagarán cerca de un 16% menos, un descenso que supera el 54% para los que accedan al examen en la fase voluntaria. Los nuevos precios serán ya de aplicación para los que realicen la prueba en este 2023.