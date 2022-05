Suben los contratos de mayores de 45 años en Salamanca

Recientemente varias grandes empresas de alimentación han lanzado una oferta de trabajo exclusiva para mayores de 45 años a nivel nacional . No han sido las únicas que se fijan en este colectivo por el que apuestan cada vez más empresarios en Salamanca, no solo porque las ayudas para su contratación son mayores, sino por su potencial, profesionalidad, responsabilidad y disponibilidad. Han acaparado uno de cada tres empleos que se han firmado en el primer trimestre del año. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal de los 3.160 contratos indefinidos firmados entre enero y marzo 953 fueron con trabajadores mayores de 45 años, casi un punto más que antes de la pandemia. Pero donde la diferencia es mayor es en el caso de los de obra y servicio. Se firmaron 3.916 y 1.382 fueron para este rango de edad, lo que implica un 35,3%, cinco puntos más que antes de la covid.

La tendencia no es nueva para el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán. Precisamente en su empresa todos los trabajadores tienen más de 45 años. “Estos empleados suelen estar en puestos directivos por su trayectoria. Apostar por ellos es positivo, no solo porque merezcan una oportunidad laboral, sino por la experiencia que aportan a los negocios. Como empleados tienen mucha solvencia y pueden afrontar responsabilidades de mayor calado”. Por su parte, el secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, confiesa que no es extraño que haya empresarios que opten por este perfil de trabajador, “porque tienen estabilidad tanto vital como profesional, y son gente que puede aportar mucho valor añadido a las empresas”. Aunque hay ayudas, se muestra convencido de que la motivación principal para contratar a esta franja de población es porque está profesionalmente formada. “A partir de cierta edad la verdad es que es más complicado encontrar trabajo y no es comprensible. Personas con 50 o 52 años conocen su trabajo y el gremio. No es algo muy lógico, pero pasa”.