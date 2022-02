Suárez: “Todo lo que la Junta, con Vox, recorte en inclusión e igualdad, lo aportará o ampliará el Ayuntamiento”

En la ciudad de Salamanca no se va a recortar en programas sociales por la posible entrada de Vox en el Gobierno autonómico. Es el mensaje que este jueves ha querido dejar muy claro la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez. “Ante el escenario al que estamos abocados irremediablemente en los próximos meses en los que va a tomar decisiones un grupo político en el que no prima los inmigrantes, víctimas de violencia de genero, si nos encontramos con que los programas de inserción laboral desaparecen, todo lo que se recorte desde la Junta para la inclusión y la igualdad, vamos a mantenerlo y ampliarlo desde el Ayuntamiento”, ha asegurado la edil de Ciudadanos. “Esta Concejalía no lo va a permitir. No vamos a permitir que se tomen medidas que vayan en contra de muchos salmantinos. En ese reparto de consejerías que va a ser inevitable, Vox ha planteado que unas de las que quiere controlar son las de Familia o Empleo e Industria. No vamos a permitir que se deje de trabajar con estos colectivos que necesitan tanto apoyo”, añadió.

Suárez ha presentado este jueves el balance del Centro de Formación y Orientación Laboral del Consistorio. El Ayuntamiento consiguió durante el pasado año la inserción laboral de 740 personas a través de las acciones formativas llevadas a cabo en el CEFOL y el Programa Por + Salamanca. Se triplicaron las atenciones llevadas a cabo respecto al año 2020, con un total de 9.403 en 2021, por las 3.040 del ejercicio anterior. La formación impartida en los diferentes cursos benefició a 1.023 personas, alcanzando un alto nivel de inserción laboral, puesto que 740 alumnos consiguieron un puesto de trabajo. Además, se trata de beneficiarios que se encontraban en situación de desempleo o con empleos precarios, atendiendo prioritariamente a personas en situación de dificultad para la inserción laboral. De esta forma, el CEFOL cumplió un año más con su finalidad de “mejorar la capacidad de inserción profesional de las personas demandantes de empleo a través de una atención individualizada, sobre todo con aquellas personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral mediante programas de formación”, tal y como ha puesto de manifiesto la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez.

Además, la situación provocada por la crisis del coronavirus hizo que durante el pasado año 2021 se disparasen las atenciones un 309% respecto a 2020, con un total de 9.403, ampliándose de forma significativa la atención telemática e incluso creando una nueva vía a través de vídeo llamadas. Así, el 85% de las atenciones se realizaron por mail, mientras que la atención presencial llegó al 7,5% de los usuarios (705) y a través del teléfono el 6,83% (642). Además, dos de cada tres atenciones se llevaron a cabo con personas de colectivos en situación de dificultad para acceder al mercado laboral.