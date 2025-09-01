De la sombra a la fama: «La gente les tiene miedo, las noticias aterradoras no les hacen justicia» Los reptiles llegan a imaginarium, la galería de imágenes de la Universidad. El proyecto cuenta con la participación del fotógrafo Antonio García

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:14

En el imaginario colectivo las serpientes son criaturas aterradoras, peligrosas e, incluso, un tanto malévolas. Sin embargo, tanto ellas como el resto de los reptiles juegan un papel clave en el ecosistema. Para dar a conocer mejor a estas especies la Biblioteca de Biología de la Universidad de Salamanca ha agregado a su galería de imágenes (Imaginarium) todo un apartado dedicado a las especies de reptiles. Una actividad que contó con la colaboración de Antonio García, fotógrafo y amante de estos animales.

«Los reptiles son animales sobre los que pesan muchos prejuicios. A menudo la gente les tiene miedo, sobre todo a las víboras que se cree que son peligrosas. Se difunden muchas noticias aterradoras que no hacen justicia a estos animales. La idea de este proyecto es darlos a conocer de otra manera. La mayoría de estas especies son inofensivas para los humanos y tienen un papel muy importante en el control de plagas», explica Antonio García.

La galería consiste en una colección que reúne imágenes de los reptiles que se pueden encontrar en la provincia. En concreto, recoge ocho especies de serpientes y culebras y otras 14 de reptiles poco conocidas por el público general. En total se trata de 49 fotografías de gran resolución en la que se pueden observar a los animales con lujo de detalles. Una colección que se continuará ampliando en los próximos meses hasta llegar a completar un catálogo de las especies presentes en toda Castilla y León.

Las claves para la fotografía 'perfecta' de un reptil

Para lograr esta recopilación de imágenes ha sido necesario una gran cantidad de visitas al campo. «Para fotografiar reptiles la clave es salir al campo a buscarlos. Con las aves lo que hacen los fotógrafos es quedarse en un sitio y esperar que vuelen cerca. Con los reptiles, al contrario, hay que salir a buscarlos activamente», explica el fotógrafo.

Otro de los 'trucos' para lograr capturar fotografías de estos animales es mantener siempre los ojos bien abiertos. «Son especies muy huidizas y difíciles de avistar. Hay que ir con mucha paciencia y un poco de sigilo para no asustarlas. Además, hay que saber donde buscar y cómo diferenciarlas. En ocasiones he ido en grupo al campo en busca de reptiles para fotografiarlos y he visto a las personas pasar al lado de alguna especie y confundirla con un palo o cualquier otra cosa del lugar», relata.

La colección de imágenes que ahora se puede visitar en Imaginarium, combina dos de las grandes pasiones de Antonio García: la fotografía y los reptiles. «Desde pequeño siempre me han gustado estos animales. Me parece que son criaturas muy interesantes y en muchos casos incomprendidas. En el área de la fotografía me gusta utilizarla de manera divulgativa», señala.

Un proyecto que continúa en crecimiento

En la actualidad, la galería dispone de una recopilación de imágenes de las especies de la provincia, sin embargo, la intención continuar ampliando la colección. «De momento tenemos las imágenes de reptiles y serpientes y estoy trabajando en la parte de anfibios y tortugas de Salamanca. Luego la intención es continuar sumando imágenes de especies de las especies en Castilla y León. Incluso me gustaría hacer una colección de toda la península, pero para eso todavía falta. Cuanto termine toda la colección de Salamanca espero tener alrededor de 100 fotografías. Luego cuando sumemos Castilla y León creo que podremos alcanzar las 400 o 500 fotografías dependiendo de como se desarrolle el trabajo de campo», puntualiza García.

De gran resolución y con una descripción

Las 49 imágenes que ya forman parte de la galería de reptiles de Imaginarium son todas de gran resolución para poder observar a los animales con lujo de detalles. Además, cada una de ellas está acompañada por una breve descripción con los datos que diferencian a la especie, el hábitat y el estado de conservación.

De los más castigados por los incendios

Entre las especies más afectados por los recientes incendios se encuentran los reptiles, ya que «no tiene la capacidad de huir que tienen otros animales», lamenta Antonio García, fotógrafo y amante de estas especies.