«Solo al oír al exiliado se entiende la falta de libertad» El periodista Fernando de Haro lleva a la Pontificia un documental sobre la represión fruto del régimen de Nicaragua

Momento del diálogo entre Fernando de Haro y los estudiantes durante el acto en la Pontificia.

Marina G. Vallín Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El veterano periodista de la Cadena Cope, Fernando de Haro, ha presentado en la Universidad Pontificia de Salamanca 'Nicaragua levantará', un documental que aborda la persecución de la religión católica por parte del régimen dictatorial que gobierna el país.

De Haro cuenta que el filme, realizado sin poder pisar suelo nicaragüense, «nace de una serie que empezó hace doce años», en la que el autor viaja a países como Siria, Irak o Palestina, en los que hay una gran falta de libertad. Aún así, afirma que este trabajo tiene una carga emocional distinta: «Es la historia de una frustración que me ha hecho comprender mejor el exilio».

Aprovecha también para dar un toque de atención a aquellos que «relativizan la democracia cada día más», explicando que solo al escuchar a quienes huyen de regímenes opresivos uno entiende «lo que es realmente falta de libertad».

De Haro no ha estado solo, le acompañaba Israel González, productor nicaragüense del documental y exiliado desde hace seis años a causa del régimen. Para él, «esta proyección en Salamanca representa un símbolo de resistencia frente al autoritarismo», aún más por ser en una universidad pontificia, puesto que los protagonistas de la oposición al régimen son estudiantes y sacerdotes, principalmente.

De forma espontánea comenzaron a aparecer voces entre el público abriendo un espacio inesperado. Varios estudiantes latinoamericanos -entre ellos jóvenes venezolanos que conocen de primera mano el exilio- han tomado la palabra para compartir sus propias vivencias y subrayar cuánto reconocían en ellas las historias relatadas en el documental. «Yo tampoco quise irme nunca de mi país, fui obligado a huir de él debido a una persecución tras ser testigo de mesa en las elecciones venezolanas», cuenta el estudiante de la Universidad Pontificia, Gabriel Hernández, casi como contestando a los nicaragüenses a los que de Haro da voz en su producción.

Este y otros testimonios y el intercambio de preguntas y reflexiones del periodista con el alumnado han dejado patente que Fernando de Haro había logrado el objetivo que se venía marcando desde el inicio de la presentación: «Que este no sea un miércoles más, y consiga que algo en vuestra conciencia haya cambiado».

En el acto, organizado por el club de debate de la Universidad, el periodista insistió en la importancia de la resistencia y en el papel que juega la información en contextos de opresión para «dar voz a quienes la han perdido». «A pesar de la desgracia y de estar enfermo por haber luchado por la libertad, no está derrotado y todavía se mantiene en pie», afirmó sobre la situación actual del pueblo nicaragüense.

Más de medio millón de exiliados

Nicaragua es uno de los países del mundo donde los cristianos son más perseguidos y el segundo más pobre de América, solo detrás de Haití. El número de personas que han tenido que huir supera el medio millón, principalmente hacia España y EE.UU.