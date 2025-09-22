Silencio del Gobierno tras discriminar en exenciones a la 'Escuela de Salamanca' El Ministerio de Hacienda echa balones fuera y señala Cultura ante el incumplimiento del acuerdo unánime del Senado. El alcalde pidió explicaciones a Montero finales de julio pero no ha recibido respuesta . En 2026 se celebra el V Centenario de un pensamiento que puso las bases del Derecho Internacional

Es uno de los principales exponentes de la Escuela de Salamanca. A él se le considera el promotor de las ideas que sentaron las bases del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

Carlos Rincón Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

No hay ningún motivo o, al menos, ninguno que se pueda decir. El Gobierno de Pedro Sánchez guarda silencio sobre las causas que le han llevado a discriminar el V Centenario de la Escuela de Salamanca en la concesión de beneficios fiscales al mecenazgo de acontecimientos culturales, deportivos y de otros ámbitos considerados de excepcional interés público.

Ha pasado mes y medio desde que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, pidió explicaciones a la ministraMaría Jesús Montero, a través de una carta, pero no ha recibido ninguna respuesta. Sí la ha obtenido este periódico esta misma semana, tras insistir en que se dé una explicación de los motivos por los que el Real Decreto-ley 8/2025, publicado el 9 de julio, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público, no incluyó la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, tal y como se aprobó por unanimidad en el Senado.

Fuentes de Hacienda apuntan ahora que el Ministerio de Montero «no es proponente de los que merecen ser acontecimientos de especial interés» y señalan al Ministerio de Cultura, ya que «la mayoría fueron a propuesta o aceptados» por el departamento que dirige Ernest Urtasun.

A finales de julio, el regidor se dirigió de nuevo a la ministra de Hacienda, «convencido» de que se trataba «de un error que se subsanaría de inmediato, especialmente teniendo en cuenta que la inclusión de este acontecimiento en el citado Real Decreto es fruto de un acuerdo de la Comisión de Hacienda del Senado». Carbayo le solicitó que la exclusión de este acontecimiento fuese «corregida a la mayor brevedad, en consonancia con el respeto y la consideración que la Escuela de Salamanca merece por parte del país, al que contribuyó a prestigiar como un faro de conocimiento ante el mundo».

Recordó en su misiva que la Escuela de Salamanca es «la Atenas Ibérica del pensamiento filosófico, teológico, jurídico y económico, cuyas aportaciones cambiaron la historia del mundo occidental para siempre, sentando las bases para la formulación del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y de la Economía Moderna».

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no ha mostrado ningún gesto de que vaya a subsanar esta ausencia en el listado de 28 eventos que sí contarán con beneficios fiscales en 2026. De momento, Montero echa balones fuera, y el Ministerio de Cultura, al que también ha preguntado este periódico, no se ha pronunciado.

Casi se aprueba con la modificación de la Ley de Responsabilidad Civil

Los beneficios fiscales para la conmemoración de los cinco siglos de la Escuela de Salamanca casi se tramitaron dentro del Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

En ese texto, el Gobierno había incluido una disposición adicional sobre un asunto totalmente ajeno al objeto legislativo: los beneficios fiscales para la 'IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD) de la ONU', celebrada en Sevilla. Aprovechando esta vía, la senadora Esther del Brío presentó una enmienda en la que proponía ampliar esos beneficios al Año Santo Xacobeo 2027 y a las conmemoraciones del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Finalmente, la Cámara Alta rechazó incluirla al considerar que resultaba «incongruente» integrar la regulación de beneficios fiscales en un proyecto de ley sin relación con dicha materia. Tras ello, el Ejecutivo optó por aprobar en Consejo de Ministros todas las exenciones fiscales pendientes de concesión, pero obvió el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Desde el XXV aniversario del 'Petit Liceu' a un Ironman y un rally, entre los beneficiarios

El V Centenario de la Escuela de Salamanca no ha merecido, por parte del Ministerio de Hacienda, el reconocimiento como acontecimiento singular con exenciones fiscales al mecenazgo. Sin embargo, sí contarán con esas bonificaciones el próximo año otros 28 programas de los ámbitos más variados.

Entre ellos se encuentran los actos de celebración del XXV aniversario del 'Petit Liceu', el programa del Liceu de Barcelona para promover el teatro entre los más pequeños, así como la prueba deportiva Ironman Calella-Barcelona, el programa 'Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura' o el Festival Porta Ferrada, que se celebra en Gerona.

Un rally en las Islas Canarias, el Gran Premio de Motociclismo, los cien años del nacimiento de Antoni Tàpies, el centenario de Eduardo Chillida o el medio siglo de la Fundación Joan Miró son otros programas que sí contarán con estos beneficios de los que se priva a la Escuela de Salamanca.