Servicios mínimos y anulación de citas por la huelga médica del próximo viernes El paro de los facultativos se producirá en toda España y se prevé más seguimiento que en junio

Javier Hernández Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:17

Los representantes sindicales ya han firmado el acta con los servicios mínimos de la huelga médica nacional convocada para el próximo viernes, 3 de octubre, que serán los mismos que en la convocatoria de huelga de junio: el mismo personal que en una guardia festiva, y sin incluir a los MIR.

Esta huelga -con concentraciones convocadas en las puertas de los hospitales- significa que muchas de las citas que estuvieran programadas para el próximo viernes -tanto para consulta con especialistas como para realización de pruebas diagnósticas- se irán cancelando durante los próximos días o, directamente, no se van a realizar.

La de este 3 de octubre apunta a una huelga con mayor impacto que la de junio porque se han sumado otras plataformas y sindicatos médicos que en la anterior convocatoria no participaron.

El presidente de CESM en Salamanca, Ángel Bajo, explica que «el martes se presentó en el Ministerio de Sanidad la documentación por la que se pide un estatuto propio para el médico, y es irrenunciable». «No somos ni más ni menos que otros profesionales, pero las características de la profesión médica son claramente especiales y por eso deben estar en un documento propio, que no se diluyan los aspectos más reivindicativos», argumenta.

Los médicos defienden que «después de 23 años con el mismo estatuto no puede ser que cambie para mal», y añade: «Si tu cumples tu horario, las horas extraordinarias no se pueden pagar por debajo del precio de la hora normal. También tienen que regularse las guardias, guardias localizadas, etc. Es algo tan evidente, que hasta los consejeros del PSOE, como el de Castilla-La Mancha también han protestado».