Se acabó viajar de pie: Renfe deja de vender billetes sin asiento

Solo quienes hayan comprado ya un billete sin asiento para los Media Distancia con origen o destino en Salamanca viajarán ya de pie en estos trenes. Ante el descenso, que no eliminación, del uso fraudulento de los abonos gratuitos, Renfe ha dejado de vender desde esta misma semana plazas que no tenga asignada una butaca, según han confirmado a este periódico fuentes de la propia compañía.

Tras más de tres meses de polémica por el gran número de asientos vacíos con los que circulaban trenes para los que no se vendían billetes por estar completos, como consecuencia de que los titulares de abono bloqueaban gratuitamente plazas que finalmente no usaban, el Ministerio de Transportes modificó el pasado 7 diciembre las condiciones de estos títulos de viaje. Además de adoptar medidas sancionadoras para quienes hacen mal uso de ellos, abrió la puerta, según recogía el BOE, a que “en determinados trenes, con reserva de plaza y de alta demanda, se podrá establecer un cupo de plazas de pie, es decir, sin plaza reservada, que no superará el 10 % de las plazas ofertadas”.

No fue hasta la primera semana de enero cuando Renfe tuvo que recurrir a esta solución para atender la alta demanda de viajeros y en los Media Distancia a Madrid, con capacidad para unas 180 personas, se empezaron a ofrecer hasta 18 billetes sin plaza. Conforme a la normativa de seguridad, esta opción no estaba disponible en los Alvia, que circulan a una mayor velocidad.

Esta medida ha aumentado durante tres semanas las probabilidades de encontrar un hueco en trenes que, especialmente los fines de semana, colgaban semanas antes el cartel de completo. Y en muchos casos, quienes hicieron uso de ella pudieron realizar parte del recorrido sentados en plazas de pasajeros que no realizaban el trayecto completo.

Sin embargo, también han sido motivo de queja por parte de usuarios. Ante ello y dado que las amonestaciones y sanciones que se vienen aplicando están reduciendo el fraude, la compañía ha renunciado ya a continuar aplicando esta medida de carácter excepcional.