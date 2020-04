Salmantinos ‘confinados’ en Bruselas, pero con paseos y deporte al aire libre

Por el contrario, los espacios públicos destinados a la venta de patatas fritas (el producto nacional) están abiertos, aunque con los ineludibles requisitos de separación social. “Yo creo que la principal diferencia con España radica en el hecho que aquí sí que se permite (e incluso se ha recomendado) poder salir a hacer deporte o a pasear con personas que viven bajo el mismo techo. Se nos permite poder disfrutar de un pequeño lujo como salir, hacer deporte y tomar el aire. En general los habitantes de Bruselas suelen ser bastante respetuosos con las normativas establecidas y con la necesidad de mantener una separación de al menos metro y medio. Hay días donde es posible que muchas personas hayan aprovechado la ocasión de un tiempo maravilloso con casi 22 grados para hacer deporte en los bosques circundantes a la ciudad como el Bois de la Cambre. La actividad económica no está completamente cerrada. Solo han parado las actividades industriales no esenciales. Pero, globalmente, la actividad ha bajado enormemente debido entre otros motivos a la falta de suministros procedentes de diferentes lugares”, explica a LA GACETA este funcionario de la Comisión Europea.

García-Porras lleva una unidad de 15 personas. Es el encargado de representar a la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio con sede en Ginebra (Suiza) en temas relativos al Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas firmado por 20 países o territorios (también la Unión Europea) y que permite a las empresas europeas, incluidas las pymes españolas, poder participar y ganar contratos públicos en otros países del mundo. “Regularmente mi trabajo me obliga a viajar mucho a diversos países del globo. Estoy con asiduidad en Ginebra, pero también he participado en negociaciones en China, Japón, Brasil, y en varios países de los Balcanes y Ucrania. Es un trabajo que me apasiona y que creo aporta un valor al desarrollo económico europeo y mundial. Como consecuencia de las medidas adoptadas últimamente hemos tenido que cancelar varias de estas misiones, aunque seguimos teletrabajando y estando en contacto con otros representantes de otros países. Tenemos un comité regularmente en Ginebra. El próximo estaba previsto para el día 6 de mayo. Acabamos de saber que se ha cancelado aunque desde el organismo internacional de la Organización Mundial del Comercio están viendo si podemos llevarlo a cabo de forma telemática. Va a ser difícil. ¡Imaginen poner en contacto a una cantidad importante de representantes de varios países de los cinco continentes y decidir sobre temas que les afectan a todos ellos! Mi equipo y yo estamos teletrabajando, una experiencia para todos nosotros, si bien es cierto que por unas razones y otras, el trabajo es incluso más intenso que si nos viéramos diariamente”, explica el salmantino.