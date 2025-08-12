Salamanca vive un auge opositor por una oferta pública de récord

En 2025, Salamanca se ha convertido en uno de los grandes escenarios del boom opositor que recorre España. La jubilación masiva de funcionarios, la voluntad de reforzar servicios públicos clave y una Oferta de Empleo Público récord han desencadenado la mayor convocatoria de plazas en años. Gobierno, Universidad —con su mayor oferta en cuatro ejercicios—, Ayuntamiento y Junta han lanzado procesos selectivos que marcarán un antes y un después en el acceso al empleo público.

La Administración General del Estado ha sido la principal impulsora de este auge opositor con una macroconvocatoria de 26.889 plazas asignadas a la Administración General del Estado (AGE), con una distribución del 70% para nuevo ingreso y 30% para promoción interna, entre las que destacan las 6.000 destinadas a la Policía y la Guardia Civil, con fechas ya fijadas para septiembre y octubre que centran las preocupaciones actuales de los opositores. En el ámbito de los administrativos del Estado, se está pendiente de que se fije el calendario de una oferta de 2.500 plazas que se suman a las ya celebradas en junio pasado por la Junta de Castilla y León, en las que se convocaron 370 plazas, o las oposiciones al cuerpo de maestros que movilizaron aspirantes en todas las provincias. En Salamanca se acogió la prueba de Tecnología.

El Ayuntamiento también lanzó 58 plazas para ser cubiertas por oposición libre, mientras que la Universidad ha convocado una de las oposiciones más esperadas, al reunir en la convocatoria de este año las plazas de 2022, 2023 y 2024. En concreto, serán 63 plazas de auxiliar en una histórica convocatoria de empleo, 55 de ellas en acceso libre y 8 para personas con un grado de discapacidad superior al 33%.

Renfe y Correos, empresas de titularidad estatal, también han lanzado una importante oferta de empleo. La compañía ferroviaria ya tiene exámenes en desarrollo con un millar de plazas para operadores comerciales, maquinistas, talleres y operadores de mantenimiento; mientras que el servicio postal lanzará 4.000 plazas para 2026.

Desde algunas academias de la capital salmantina reconocen que este verano está siendo «más fuerte que otros», debido a la gran oferta pública anunciada este año, aunque algunos preparadores de opositores aseguran que cuando realmente las clases se empiezan a llenar es a partir del mes de septiembre. «Ahora, sobre todo, lo que hay es gente que lleva todo el curso con nosotros y tiene el examen después del verano. La gente que se anima a empezar alguna oposición desde cero suele venir a partir de septiembre», explican, reconociendo que en estos meses veraniegos ha aumentado el número de consultas.

«Ahora mismo hay muchas personas que están acudiendo para prepararse para el examen de Policía y Guardia Civil», previsto para los meses de septiembre y octubre. No son las únicas oposiciones del Estado que más están interesando a los opositores. Las oposiciones de Justicia, cuyo examen será el próximo mes de septiembre, son algunas de las que más se están preparando en Salamanca. En concreto, las de tramitación y las de auxilio son las convocatorias con más demanda. «Hay veces que los opositores no se preparan solo para una de las categorías, sino que aprovechan y se preparan para varias, aunque a veces no es posible presentarse a todos los exámenes por las fechas que imponen», afirman desde una de las academias salmantinas. Además, también se está viendo gente preparándose para auxiliar o administrativo del Estado y también para la Junta de Castilla y León.

En cuanto al perfil del opositor, desde las academias aseguran que se está viendo mucha gente adulta, de más de 30 años, una tendencia que cada vez está más presente. «Son personas que tienen un trabajo fuera de la administración pública y que deciden buscar, a lo mejor, algo más estable a través de una oposición».