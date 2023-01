Salamanca suspende en inglés: el 60% de los jóvenes ni lo entiende ni lo habla

Pese a que, salvo excepciones, todos lo han estudiado durante años en el colegio y en el instituto, la mayoría de los salmantinos que forman parte de las generaciones “zero” y de los “milenials” suspenden en inglés. Tres de cada cuatro menores de 40 años que residen en la provincia reconoce que de inglés nada de nada o, al menos, así lo recoge la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Conforme a estos datos, de los más de los 110.600 salmantinos nacidos desde 1982, solo 42.350 se ven capaces de entender bien o con dificultad el idioma más universal —con más de 1.500 millones de hablantes en el mundo—.

Entre quienes aún no han cumplido los veinte años, puede resultar más entendible que el 63% no lea, hable ni escriba inglés, puesto que, en este grupo se incluyen muchos niños de escasa edad que están comenzando a aprenderlo en los centros educativos. Sin embargo, resulta llamativo en la franja de edad de 20 a 40 años. Estudiantes de la ESO y algunos también de la EGB, en su mayoría cursaron inglés como asignatura obligatoria a lo largo de toda Primaria y Secundaria. Sin embargo, el 61,05% de ellos no parecen haber dudado a la hora de manifestar su casi total desconocimiento del idioma. Son casi 39.000 los salmantinos de este grupo etario los que aseguran que ni entienden, ni hablan, ni leen y tampoco se ven capaces de escribir en inglés.

Dado que no estaba tan generalizada su enseñanza cuando acudían a la escuela, la proporción de salmantinos con más edad sin ningún conocimiento de inglés es mayor en las generaciones anteriores. Solo uno de cada cinco (18%) de las personas de entre 40 y 59 años reconoce dominar, aunque sea con dificultades, el idioma de los británicos, mientras que entre los mayores de 60 ese porcentaje se reduce a poco más de un 4%.

Lo contrario ocurre con el francés. Dado que, antes de que se apostase por el inglés, en los colegios estaba más asentada la enseñanza del francés, hoy son más los salmantinos mayores de 60 años que hablan francés que los menores de 20 que se defienden en este idioma. Según el INE, solo un 7% de la población de la provincia se reconoce capaz de mantener una conversación o leer información escrita en la lengua de Voltaire. No llegan al 6% entre los nacidos después de 2002; son uno de cada diez entre los que tienen 20 y 39; se reduce al 8,6% entre quienes estudiaron en las décadas de los sesenta y los setenta, y baja al 6,26% entre los mayores de 60 años.

Pese a que la provincia limita con la frontera lusa, solo el 2,3% de los salmantinos se defiende en portugués. Y, en este caso, la generación que más conocimiento tiene de esta lengua son los que hoy tienen entre 20 y 39 años (3,58%). Si el portugués lo hablan 7.407 salmantinos, el árabe lo dominan con bastante soltura más de 4.000 residentes en la provincia. Más de un 1% de la población, muchos de ellos inmigrantes, reconocen, según la encuesta del INE, hablarlo, leerlo y escribirlo con cierta soltura.