Salamanca ‘corta el grifo’ frente al riesgo de sequía

Entre las medidas implantadas destaca una reducción de los riegos por aspersión en parques y jardines y una limitación en el consumo en los huertos urbanos . Además, una serie de carteles recuerda un uso responsable a las personas adjudicatarias de los huertos. A mayores, el Ayuntamiento ha cortado las fuentes ornamentales que no tienen recirculación del agua.

En la cocina

En la guía ‘Cuidar el agua en Salamanca, una responsabilidad de todos’, el Ayuntamiento recomienda utilizar la lavadora a carga completa, nunca a media carga; no lavar la fruta o verdura bajo el grifo, si no hacerlo usando un recipiente con agua; medir la cantidad de agua que se necesita para cocinar y no dejar el grifo abierto en caso de fregar la vajilla a mano.

En el baño

Para los momentos de higiene personal, el Consistorio también guarda una serie de medidas de ahorro para los vecinos. Así, aconseja ducharse en vez de bañarse; cerrar el grifo durante el enjabonado; usar un vaso para enjuagar los dientes y evitar tirar de la cisterna innecesariamente.

En el jardín

Especialmente durante las jornadas de calor, el Ayuntamiento de Salamanca recomienda a los vecinos regar a primera o última hora del día para evitar que el calor evapore el agua; usar agua utilizada anteriormente para regar y usar un recipiente en vez de la manguera para lavar el coche con el fin de ahorrar hasta 20 litros de agua por minuto.