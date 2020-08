Salamanca arrasa en los proyectos de investigación AES: 10 de 12 en la Región

Los investigadores salmantinos han conseguido 10 de los 12 proyectos AES -antiguos proyectos FIS- que el Instituto de Salud Carlos III ha concedido en Castilla y León durante su convocatoria de 2020. Aunque el listado es todavía provisional, son 10 proyectos para Salamanca, uno para Ávila y otro para León. El pasado año Salamanca consiguió hasta 17 proyectos, pero inicialmente eran 15 y tras las posteriores reclamaciones se aumentó la cifra, por lo que todavía podrían incorporarse nuevos trabajos.

A nivel biosanitario los proyectos de Acción Estratégica en Salud son los más importantes del país y tienen tres años de financiación, por lo que acabarán en 2023 y se suman a los que ya se estaban desarrollando desde 2018 y 2019. Solo en el IBSAL tienen más de 50 proyectos AES en activo y buena parte de estos trabajos se desarrollarán en centros asistenciales, que es una de las nuevas premisas marcadas desde el Carlos III. Es una condición que no se aplica tanto en los proyectos de investigación, pero lo cierto es que en algunas convocatorias de personal sí se ha llegado a dejar fuera a centros de investigación -como el CNIO- porque no son asistenciales: no atienden a pacientes, que es en lo que se viene insistiendo.

De hecho, desde el IBSAL se viene insistiendo desde hace más de un año en la importancia de crear una carrera de investigadores que trabajen dentro de los hospitales. Una categoría de profesionales -como médico o celador- que se forman en sus facultades, pero luego dirigen su carrera hacia la investigación.