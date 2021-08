Salamanca, ‘a reventar’ de turismo este puente de agosto

Al intentar contratar para este puente de agosto la promoción del 2x1 que el Ayuntamiento ofrece en los hoteles de Salamanca, más de un turista se ha encontrado en los últimos días con que le era prácticamente imposible en varios hoteles. Y han recurrido a Turismo para que les informase de qué estaba ocurriendo. No, no se ha acabado este programa para ayudar a los alojamientos a afrontar las dificultades que les ha traído la pandemia, pero en los últimos días Salamanca ha vivido un aumento de los viajeros que quieren disfrutar de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad que se ha dejado sentir en todo el sector turístico. Al menos una decena de los principales hoteles de la capital han colgado ya el cartel de completo una o dos noches de este largo fin de semana que comienza hoy, y la mayoría confían en alcanzar el lleno en las próximas horas con el aumento de las reservas de última hora, que se han convertido en una práctica habitual entre los viajeros durante la pandemia.

En las noches de este puente, según Ricardo Criado, el responsable de la plataforma Vitor Salamanca, que gestiona el programa turístico 2x1, una media de 250 viajeros se beneficiarán de esta promoción, pero, dado el alto nivel de ocupación, algunos de los que querían disfrutar de esta oferta se han encontrado con que ya no había disponibilidad en varios hoteles. Apunta también que en los últimos días se ha percibido en la ciudad un “boom” turístico, con cifras de viajeros muy positivas durante toda la semana.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Álvaro Juanes, señala que este agosto se están teniendo buenos datos. Sitúa en el 70% la ocupación media de los hoteles, en base a las reservas para este fin de semana, si bien reconoce que “hay muchos establecimientos que están completos o al 90-95%”. Aunque reconoce que las cifras se acercan a las que se registraban antes de la pandemia y “son positivas”, apunta, prudente, que agosto siempre es un mes en el que se roza el lleno y que ahora se vive una situación inestable en la que se producen tanto muchas reservas como cancelaciones a última hora. “Es una buena media pero aún nos falta bastante”, remarca.

Los buenos datos de ocupación hotelera para este fin de semana los confirmaron más de una decena de los principales alojamientos de la capital. Si bien algunos, aún disponen de entre un 20% y un 30% de habitaciones libres para alguna de las noches de este fin de semana —especialmente para hoy y el lunes—, creen que se ocuparán casi todas a última hora. Salvo aquellos establecimientos que acostumbran a trabajar con turismo extranjero, la mayoría explican que casi todos sus clientes son españoles. Aún así, se ha notado un repunte del turismo internacional respecto a julio. A Salamanca llegan principalmente viajeros franceses y portugueses —la mayoría, en coche desde sus países de origen—. Y el mayor descenso se ha detectado entre los viajeros británicos, que este verano están siendo muy escasos.

“Hay mucho turismo nacional y viene de todas partes”, confirma la guía turística Mercedes Villanueva, quien apunta que esta semana, y puede que también la que viene, se están alcanzando cifras de viajeros similares a que se registraban en agosto de 2019, antes de la irrupción de la covid. Insiste en que, si bien el turismo internacional está revitalizándose, en parte por los cruceros por el Duero, y están llegando principalmente franceses y portugueses, el despegue se debe especialmente a los españoles que, dado que apenas están veraneando en el extranjero, aprovechan para viajar por España. “Y lo estamos notando bastante”, recalca. “Julio no fue tan fuerte, aunque no estuvo mal, pero agosto está siendo mejor”, señala.

También los datos de la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor corroboran que este agosto Salamanca está recibiendo el doble de visitantes que el mismo mes del año pasado. En cualquier caso, todos los sectores turísticos se muestran prudentes antes los brotes verdes en el turismo después de vivir el desplome durante los peores meses de la pandemia y la inestabilidad de los que les sucedieron. Por este motivo, si bien no ocultan la satisfacción por el “agosto” turístico que está viviendo la ciudad en estos momentos, no quieren confiarse demasiado porque, tal y como aseguran, no saben si los buenos datos han venido para quedarse o solo son un pequeño respiro.