Rosa María Martín, psicóloga del tanatorio de Salamanca: “Lo importante es cómo hemos cuidado a nuestros mayores en vida”

Hábitos sanos en el confinamiento y respetar las normas para cuidar nuestra salud, son las principales recomendaciones generales de la psicóloga Rosa María Martín Oterino.

–Con las nuevas restricciones, el duelo va a ser diferente.

–No hay funeral ni misa. Se va directamente al cementerio o al crematorio. Hay que pensar que lo importante es el cuidado y las atenciones que se han dado a esas personas toda la vida. A la gente más mayor hay que recordarle que un velatorio o un funeral son caldo de cultivo para el contagio. No perdemos el respeto a los que se han ido y evitamos contagios por juntarnos 100 personas en una misa. Se puede hacer un funeral al cabo de un mes. Y se puede dar el pésame por teléfono.

–Conoce a familiares de personas fallecidas por coronavirus.

–No solo impactan las muertes, sino estar encerrados en casa, el no poder ir a trabajar, no poder relacionarse con la familia, que no vayan los niños al colegio... Se tiende a cambiar los horarios, pero es muy importante seguir la misma rutina: levantarse, comer y cenar a la misma hora para no cambiar los ritmos biológicos.

–Hay más recomendaciones para sobrellevar el confinamiento.

–Es importante hacer algo de ejercicio dentro de las medidas de restricción: subir y bajar escaleras en el edificio, usar la bici estática... Porque la tendencia al estar en casa, es comer más. Y hay que adaptase a estar en casa; a los jóvenes de 12 a 18 años debemos controlarles el tiempo de estudio, que no estén todo el día en las redes sociales. Y aprovechar la coyuntura para ordenar armarios, hacer limpieza general... Hay que mantener la vida organizada y entretenida. Se puede escuchar música y encontrar momentos de desconexión de esta situación.

–¿Cómo están sus pacientes?

–La ansiedad está disparada y llevamos solo cuatro días de estado de alarma. No hay que estar todo el día pendientes de los telediarios, porque hay más sensación de agobio e incluso miedo e impotencia. Quienes tienen a familiares en residencias tienen la sensación de que les han abandonado. Hay impotencia por no poder desarrollar la vida cotidiana y anímicamente va a afectar mucho. Y existe agobio económico; mucha gente no va a tener ingresos y los gastos seguirán siendo los mismos.