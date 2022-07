Rivero lamenta el ‘cortoplacismo’ de Sánchez

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, aplaude el reparto de una beca extra de 100 euros mensuales que anunció el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de nación, pero indica que es una medida a corto plazo que no solucionará el problema de fondo de las familias y la sociedad española.

“Desde el punto de vista de la Universidad y de una ciudad como la de Salamanca, esa ayuda cuantitativamente puede representar un ingreso adicional; que los estudiantes tengan un margen de gasto mayor para compensar la inflación permite que gaste más dinero aquí”, opina el rector, pero añade: “En general, las medidas anunciadas me plantean la duda de la inversión y la sostenibilidad de las cuentas en el largo plazo, es decir, creo que las inyecciones puntuales no resuelven las necesidades estructurales de largo plazo. En el corto plazo, si todos los estudiantes reciben 100 euros adicionales al mes, eso va a tener una proyección sobre la economía local positiva, pero lo que necesitamos las universidades son reformas e inversiones en el largo plazo y sobre eso no se dijo nada”.

Además, el catedrático de Derecho Administrativo reconoce su decepción porque “grandes temas de Estado, como la educación y la financiación del sistema educativo, estuvieron ausentes”.

A falta de una información detallada sobre las becas complementarias que anunció Sánchez, los alumnos ven con buenos ojos la medida, aunque se muestran prudentes. “Valoro muy positivamente el complemento anunciado por el presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la nación.

Los efectos económicos de la guerra, así como la inflación supone un auténtica amenaza para la economía de miles de estudiantes y ese complemento de 100 euros puede resultar determinante para salvar el mes de un estudiante”, indica Emilio Ferrero, representante de las asociaciones, mientras que Moisés Piñero, de las delegaciones de alumnos, comenta: “A simple vista parece una buena iniciativa, pero hay que estar atentos y ver la letra pequeña de estas ayudas, porque las becas están llegando tarde y nunca son suficientes”.