Retana asegura que tendrá casa en Ciudad Rodrigo y Salamanca: “Viviré en la carretera, como Miguel Ríos”

José Luis Retana, nuevo obispo de las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca, ha avanzado en la mañana de este martes cuáles serán sus prioridades cuando ocupe el cargo, que calcula que será a primeros del próximo mes de enero, y cuál será la línea de trabajo a su llegada. Tendrá casa en ambas diócesis. “Viviré en la carretera como Miguel Ríos”, ha asegurado, asumiendo que las distancias no serán un problema. Esta será la mejor solución para abordar su labor, que pretende iniciar con reuniones con cada uno de los sacerdotes de ambas demarcaciones, “uno por uno”, ha matizado.

Ha reconocido conocer un poco más a la diócesis de Ciudad Rodrigo que la de Salamanca y ha asumido la difícil tarea que le espera con la dirección de ambas la vez. “Lo importante es que no se suprimen diócesis, sino que hay un obispo para las dos”, ha insistido ante el malestar que ha suscitado que Ciudad Rodrigo deje te tener obispo en exclusiva por primera vez en casi 900 años. “Creo que defender un obispo propio es justo. Me pongo en el pellejo de las personas de Ciudad Rodrigo y me gustaría tenerlo para nosotros solos. Eso agrada porque significa que le aprecian”, ha subrayado.

Retana ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a la sociedad civil tanto de Salamanca como de Miróbriga, ofreciéndose a colaborar con ellos para “servir bien al pueblo”. Ha hecho hincapié en que “los alcaldes y los obispos servimos a los mismos”.

En cuanto al nombramiento de Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, que estaba pendiente de la designación del nuevo obispo, Retana ha señalado que la decisión se tomará este miércoles en la plenaria. “Hay posibilidades de que sea yo, pero me ayudaría que fuera otro obispo con conocimiento de la vida universitaria. Para mí sería una ayuda, pero tendría que convencer a mis hermanos obispos”.

Por último, Retana ha avanzado que habrá actos de toma de posesión del cargo tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca. “¡No, si me voy a lucir, ya verán¡”, ha bromeado.