Respuestas a las sugerencias: «Estamos trabajando para que sea un proceso ágil»

El encuentro organizado por LA GACETA entre los representantes del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y 14 importantes pymes de la provincia sirvió para que los empresarios salmantinos pudieran trasladar sus inquietudes, quejas y sugerencias.

Una serie de comentarios que tanto Augusto Cobos como Verónica García fueron respondiendo para, en algunos casos, reconocer fallos, anunciar mejoras o para dar la razón a los empresarios respecto a las dificultades a las que tienen que hacer frente.

José Ángel Partearroyo, director corporativo financiero del Grupo Global Exchange, explicó que para ellos la internacionalización supone un conocimiento del mercado, del cliente y de la normativa del país en el que se implantan. «Tenemos también una complejidad desde el punto de vista fiscal, contable e incluso tecnológico, porque tenemos la misma herramienta de negocio para todas las ventanillas que tenemos abiertas en todo el mundo y muchas tienen muchas trabas en determinados países para esa implantación», reconoció.

Por su parte, José Ángel Bautista, director financiero de Neumáticos Andrés, afirmó que «nuestra exportación se basa en prestar un servicio, poner a disposición el producto en los países europeos, pero está basado en una logística que conlleva un volumen y una parte tecnológica para entrar en redes de distribución de distintos países», afirmando que «el principal factor de éxito es la distribución y las conexiones tecnológicas».

Soraya Martín, la directora comercial de Embutidos Fermín, cogió el turno de palabra para referirse al difícil camino que llevaron a cabo hasta llegar a Estados Unidos, algo que les allanó el camino para sucesivos proyectos. «La exportación es nuestra gran apuesta. En 2024, de la facturación que alcaznamos, casi el 80 % corresponde a ventas internacionales», señaló, agradeciendo el apoyo del ICECYL a empresas como la suya, ubicadas en zonas rurales.

Juan Pontvianne, Ceo de Plásticos Durex, destacó su larga trayectoria en el mercado exterior, agradeciendo a ICECYL el apoyo que han recibido de ellos. «En los últimos años hemos tenido nuevo proyectos con ellos. Por poner una pega, solo seríael tema de la burocracia». Un tema al que el responsable del ICECYL argumentó que «estamos trabajando para agilizar la burocracia, desde que se solicita hasta que se finaliza».

César Nieto, gerente de César Nieto Group, reconoció que su empresa de productos ibéricos está muy centrada en la exportación, en ocasiones bajo el apoyo del ICECYL. «Hemos trabajado en financiación, en internacionalización. Puntualmente hemos realizado un plan de negocio, de internacionalización que ha ha sido muy bueno. Solo querría hacer hincapié en la importancia de, no solo participar en grandes ferias, sino también estar más en ferias regionales, donde ban distribuidores más especializados».

Siguiendo con el sector del ibérico, Luis Romero, director comercial de El Pozo de los Prados, destacó el crecimiento que han vivido en los dos últimos años en el sector de la exportación, además de destacar lo mismo que su compañero, y es la participación en las ferias más pequeñas. «En el sector del ibérico, cada vez para las empresas pequeñas nos es más difícil exportar. por la competitividad que hay con las grandes empresas. Creo que es importantísimo que se ayude a las pequeñas empresas», afirmó, algo en lo que coincidieron los miembros del ICECYL, afirmando que «estamos enfocados a esas pymes con un producto de altísima calidad pero que no tiene departamento de exportación», asegurando que también están con ellos en esas ferias más pequeñas.

Mabel Pérez, directora global de Desarrollo de Negocio de Maes Honey, reconoció que el 70 % de sus beneficios vienen de la exportación. «De la mano ICECYL hemos acudido a varias ferias y ha sido excepcional. Para nosotros es importante tener presencia en cualquier feria. Desde la ICECYL han hecho una labor de acompañamiento con nosotros destacable».

Desde Tebrio llegó José Medallo, director financiero. «Nosotros estamos en Salamanca porque así estamos cerca de las materias primas, no tiene sentido estar fuera para traer estos productos», reconoció, añadiendo las diferentes líneas de ayuda que han obtneido con ICECYL. «Solicitaría una reflexión en la parte de ayudas a la inversión, donde no hemos podido acceder a ninguna línea de ayudas por no saber en qué sector ajustarnos», sugirió.

Ana Mesa, International Expansion Officer de Grupo Ecotisa, se centró en el reto de competir con el mercado chino. «No podemos competir con ellos, no tenemos la economía de escala de ellos, pero si logramos potenciar la confianza, solo con eso, lograremos un crecimiento exponencial», afirmó, sugiriendo ciertas alianza con mercados más grandes. «Lo que propondría sería mejorar el tema burocrático y que alguna de las jornadas de formación se puedan trasladar también a Salamanca», conluyó, algo de lo que ICECYL tomó nota.

Luisa Sánchez, directora general de exportaciones de Grupo Blázquez, agradeció las informaciones que proporcionó Augusto Cobos:«Te das cuenta de que, a pesar de tantos años en la parte internacional, hay cosas a las que tendríamos que tener más acceso para salir enfocados en la exportación». Como comentó, su reto está relacionado con la homologación. «En cuestión del porcino tenemos el reto de las homologaciones que implica muchísima inversión en autorizar nuestras plantas. Cada mercado tiene unos requisitos sanitarios propios», explicó.

Rubén Sánchez, CEO de BeonX, «nuestra competencia son grupos americanos donde le han invertido más de 150 millones, a nosotros nos han invertido unos 10 millones». «Una crítica es, para el ecosistema de financiación de startups es que, no se financian lamentablemente en la Junta», felicitando al ICECYL por su colaboración y pidiendo algo más de ayuda a la hora de la contratación. Augusto Cobos porpuso una posible reunión con las universidades para solicitar alumnos de posgrado que estén apoyando a las empresas.

Francisco Cenzual, responsable de control de Gestión en Bernabé Campal S.L., reconoció que la peculiaridad de la empresa «es que estamos en España, que es un país deficitario», aún así destacó su colaboración con ICECYL en diversos planes.

Javier Hernández, export manager de Ibéricos Montellano, se centró en el tema arancelario como principal causante de la situación que vive el sector. «Los retos fundamentales son políticos.Yo creo que hay una certidumbre y es que vamos a peor. Creo que si no hacemos nada de forma colectiva, vamos a peor. A nosotros los temas políticos se nos transforman en sanitarios, técnicos y burocráticos», aseguró.

Por último, María García, responsable de exportación de Matadero de Guijuelo, afirmó que ellos están adentrados en el mercado asiático. «No sabía todo lo que podíamos aprovechar el apoyo del ICECYL hasta hoy. Es importante sentirte acompañado en este camino que no sabes a veces donde preguntar».

