Un coche de la Policía Nacional. ARCHIVO

Repunte de los delitos contra la libertad sexual en Salamanca durante el primer semestre del año

Los hurtos y las estafas informáticas también han aumentado sus cifras

Clara Delgado

Clara Delgado

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:37

Salamanca registró un total de 6.300 infracciones penales entre enero y junio de este año, un 3,78 por ciento más que durante el primer semestre del pasado año 2024, lo que supone un incremento en términos porcentuales, según los datos consultados del Ministerio del Interior.

Concretamente, en la provincia de Salamanca han aumentado más de un 25 % el número de delitos contra la libertad sexual con respecto a los seis primeros meses del pasado año, lo que supone que se registraron un total de 59 denuncias en esta parte del año frente a las 47 de 2024. Cabe destacar el aumento de las agresiones sexuales con penetración, es decir, de las violaciones, que pasaron de 13 a 23 casos durante este año, es decir, han aumentado un 77 %. El resto de delitos contra la libertad sexual han aumentado casi un 6 %. La mayoría de estos delitos se registraron durante el primer trimestre del año, produciéndose 31 denuncias por estas agresiones.

Por otro lado, la cibercriminalidad es otra de las categorías que ha crecido, concretamente un 4,5 %. Lo que más ha aumentado han sido las estafas informáticas, de las que se han registrado 1.713 casos, casi un 6 % más que lo que se vio en el pasado año.

Otro de los delitos que también han visto aumentadas sus cifras durante este primer semestre han sido los hurtos, los cuales han ascendido casi un 10 %.

Po contra, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se han visto disminuidos durante esta etapa del año un 18,7 %. En concreto, los que más han caído han sido los robos con fuerza en domicilios, de los cuales se han registrado un total de 138 casos.

En total, en Salamanca se han registrado 4.247 delitos de criminalidad convencional, un 3,4 % más que el pasado año.

Por su parte, durante los seis primeros meses de este año 2025, la tasa de criminalidad se mantuvo en 37,7 delitos por cada 1.000 habitantes en Salamanca, un dato muy por debajo de la media nacional (50,3), según los datos del Ministerio. Este dato posiciona a la provincia entre las más seguras de Castilla y León, sólo por debajo de Palencia y de Zamora.

