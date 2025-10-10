Refuerzo vial con más pasos luminosos y radares didácticos

B. H. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 22:47 Comenta Compartir

La seguridad vial se reforzará en «las próximas semanas» con nuevos pasos de cebra iluminados y más radares didácticos en la ciudad. Así lo avanzó el concejal de Tráfico, Ángel Molina, durante el pleno. La capital fue pionera en la puesta en marcha de pasos de peatones iluminados, que en la actualidad se ubican junto al Puente Romano, en la carretera de Ledesma con la calle Alfareros, en el paseo Tomás y Valiente, en la calle José de Lamano Beneite, la calle Buenaventura, la avenida de La Aldehuela, la calle Músico Antonio Baciero y la avenida Alfonso IX de León. Por otro lado, ahora son 12 los radares didácticos colocados en Salamanca, dispositivos que emiten una luz roja y advierten con la palabra «Peligro» para instar al conductor a reducir la velocidad cuando supera el límite establecido.

Su función es simplemente informativa, no multa, aunque ha resultado un elemento muy eficaz para el control de la velocidad. Molina avanzó el propósito municipal durante el debate de la moción sobre la mejora de la seguridad vial presentada por la edil no adscrita María Carpio, que hizo especial hincapié en actuar para reducción los atropellos.

El concejal de Tráfico expuso que la estadística de siniestralidad muestra un tendencia descendente de atropellos. Aseguró que 2016 acabó con 135, mientras que en 2018 y 2019 lo hicieron con 115 y 109, respectivamente. Molina defendió que «especialmente» la reducción del límite máximo de la velocidad ha reducido la cifra de atropellos, hasta situarse en 94 el año pasado.

«Hoy el 85 % de la ciudad está limitada a 30 kilómetros por hora y más de 200 calles están a 20 kilómetros por hora, especialmente en entornos escolares y zonas residenciales». El concejal consideró «importante» que, además del número, también se ha reducido la lesividad de estos siniestros. No obstante, y según puso de relieve la edil no adscrita, en las últimas semanas se ha acumulado una cifra llamativa de arrollamientos en la ciudad.

Por otro lado, el Grupo Socialista presentó dos mociones ajenas a la gestión municipal. Una para pedir apoyo al pueblo palestino en favor de la paz en Gaza y la otra para la defensa de la convivencia democrática y la condena a los discursos de odio. Ninguna de las dos lograron apoyos del resto de grupos tras un debate que derivó hacia enfrentamientos políticos de ámbito nacional.