Récord en venta y donación de viviendas desde la crisis de 2008 en Salamanca

Con el euríbor en escalada, una desbocada inflación, el precio de la energía en máximos históricos y una inestabilidad política que contagia a la economía, ni las voces de los más agoreros consiguieron truncar un año de récord para el mercado inmobiliario en Salamanca. Sin que se conozcan todavía los datos del pasado diciembre, 2022 es ya, sin ninguna duda, el mejor ejercicio en compraventa de viviendas desde la anterior crisis. En solo once meses, de enero a noviembre, se compraron más inmuebles de uso residencial que en cualquiera de los trece años anteriores completos. Pero no solo aumentaron este tipo de transmisiones, también continúa en aumento la donación de inmuebles entre familiares directos. La bonificación del 99% en el impuesto autonómico que grava este tipo de operaciones ha impulsado de forma clara el traspaso de viviendas a cónyuges, hijos o padres hasta superarse la cifra del pasado año, que ya fue ocho veces más elevada que la de 2020.

Once viviendas al día se vendieron o donaron en los once primeros meses del pasado año. Fueron el doble que entre 2013 y 2015. Desde el ‘estallido’ de la anterior crisis económica en 2008, que golpeó de lleno al mercado inmobiliario de Salamanca, no se habían vuelto a realizar tantas operaciones. Casi todas ellas fueron a través de la compraventa. Fueron 3.468 de enero a noviembre, un 9,7% más que en todo 2021, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de las inscripciones de transmisiones en los registros de la propiedad. Eso sí, no se llegaron a alcanzar las cifras de 2007 y 2008.