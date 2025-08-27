«Quería conocer la ciudad más bonita de España y me estoy hinchando a jamón» Una turista argentina queda atrapada con el encanto de la ciudad tras disfrutar de varios días de vacaciones en tierras salmantinas

Pablo Torres Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:51

Mariela Martínez es una argentina de 36 años, que cruzó el charco el pasado 10 de agosto para disfrutar de unas vacaciones soñadas por España. Aunque ya había visitado Barcelona en una ocasión anterior, su visita «se quedó corta» y por eso, esta vez decidió ampliar sus días para poder recorrer más sitios y poder conocer más de la cultura española y de su gastronomía.

Aterrizó en Madrid después de 15 horas de avión desde Córdoba, y sin perder el tiempo cogió un tren para conocer el rico patrimonio del sur. Allí viajo a ciudades emblemáticas como Granada, Córdoba y Sevilla, donde ha disfrutado del patrimonio histórico, el calor andaluz y los sabores del sur. Sin embargo, su visita a Salamanca ha sido especialmente significativa. «Vine a conocer la ciudad más bonita de España, y por ahora ha cumplido con todas mis expectativas», afirma con entusiasmo y con una sonrisa de oreja a oreja.

Después de perderse por las calles del casco viejo de la ciudad charra, la argentina ha quedado asombrada con el rico patrimonio que tiene «La Catedral de Salamanca me pareció lindísima, tanto por dentro como por fuera», confiesa. Sin embargo, el sitio que más le ha gustado ha sido el Huerto de Calisto y Melibea, «Es un lugar mágico», dice.

Por otro lado, aunque es amante de la carne y del tradicional asado argentino, confiesa que la gastronomía española la ha conquistado por completo. «Me estoy hinchando a jamón», comenta entre risas. Su recorrido concluirá en Madrid, ciudad desde la que inició su travesía y donde pasará sus últimos días antes de regresar a Argentina. Su experiencia, según dice, ha sido inolvidable, no solo por la cultura si no porque también ha aprovechado para visitar a familiares y amigos que viven en el país. «España tiene algo que atrapa» asegura.

