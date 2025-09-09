«Queremos irnos dejando un legado que se recuerde con cariño y no con lástima»

EÑE / Paula Zorita Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 10:09 Comenta Compartir

Tras casi 45 años de historia y más de veinte discos, Medina Azahara se prepara para poner punto final a una de las trayectorias más emblemáticas del rock andaluz con su gira de despedida 'Todo tiene su fin'. Mañana, 9 de septiembre, a las 22:00 horas, la mítica banda subirá al escenario de la Plaza Mayor de Salamanca para ofrecer un concierto que promete estar lleno de emoción.

En esta entrevista, su vocalista Manuel Martínez comparte recuerdos, reflexiones y sentimientos sobre los últimos años de la banda, los cambios generacionales de su público y la manera en que el paso del tiempo ha marcado tanto su música como sus vidas. Una conversación cercana en la que se percibe el orgullo, la gratitud y la nostalgia de quien sabe que está cerrando un ciclo inolvidable.

Manuel, deciden poner fin a más de 45 años de música con 'Todo tiene su fin'. ¿Qué emoción pesa más en ustedes: la nostalgia por lo que se deja atrás o la serenidad de haber cumplido un ciclo?

–Pues la verdad es que ambas cosas se mezclan. Por un lado, hay nostalgia, claro, porque son muchos años de vida, muchísimas experiencias compartidas con compañeros, con amigos, con el público… Son recuerdos que siempre te acompañarán. Pero, al mismo tiempo, hay serenidad y alegría por haber podido llegar hasta aquí en las mejores condiciones, con la energía intacta. Siempre hemos querido despedirnos con ganas, no arrastrando la pena de los años, sino con la ilusión que nos ha caracterizado desde el primer concierto. Esa mezcla de emociones es lo que nos hace sentirnos vivos en este momento.

Mirando hacia atrás, si el 'Medina Azahara' de 1979 pudiera ver al de 2025, ¿qué pensaría de todo lo que han logrado?

–Creo que estaría muy orgulloso y, a la vez, un poco sorprendido. Cuando empezamos, nunca imaginamos que nuestra música iba a acompañar a tantas generaciones. Nos emociona pensar que hay gente que nos sigue desde entonces y que ahora viene con hijos y nietos. Esa continuidad, esa conexión tan profunda con el público, es algo que sentimos como un regalo. Es bonito pensar que lo que sembramos hace décadas sigue floreciendo hoy.

El rock andaluz siempre ha sido un puente entre lo local y lo universal. Hoy, ¿cómo considera que se escucha su música: como 'andaluz universal' o como 'rock con acento andaluz'?

–Yo diría que sigue siendo 'rock con acento andaluz'. Hemos intentado abrirnos siempre a todos los públicos y a todas las formas de hacer música. Comenzamos con un rock andaluz potente, algo revolucionario en aquel momento, y logramos unir a personas de estilos muy distintos: los que venían del heavy, los que amaban el flamenco… Mi manera de cantar tiene raíces flamencas, porque esa es la música de nuestra tierra, la que nos forma. Siento que eso nos ha permitido transmitir algo muy auténtico y cercano.

¿Cómo ha evolucionado su manera de entender lo andaluz con el paso de los años?

–Siempre hemos llevado nuestra identidad andaluza por bandera. Hemos cantado a Córdoba, a Sevilla, a Granada, a Málaga… a toda Andalucía, y lo hemos hecho desde el corazón, desde la tradición y el respeto por nuestra tierra. Este año nos dieron la Medalla de Andalucía, y aunque pienso que quizás debimos recibirla antes, la emoción de recibirla ahora sigue siendo enorme (ríe). Para nosotros es un reconocimiento que nos llena de orgullo y nos recuerda por qué empezamos esta aventura.

En su último disco, 'El sueño eterno', se percibe un aire de cierre. ¿Fue concebido así desde el inicio?

–La verdad es que no planeábamos retirarnos cuando lo componíamos. Nos sentamos a crear música, y salió lo que salió. Pero sí es cierto que, escuchando las canciones ahora, se percibe ese aire de despedida, como si nuestro subconsciente supiera que algún día llegaríamos a este momento. La decisión de cerrar la etapa vino después, con calma y reflexión. Ha sido todo un viaje emocional que nos ha enseñado mucho.

¿Recuerda alguna canción que fuera incomprendida en su momento y hoy se valore como adelantada a su tiempo?

–Sí, pasa en todos los discos. Por ejemplo, 'Necesito respirar' no fue entendida al principio, y lo mismo pasó con 'Todo tiene su fin'. Al principio uno piensa que algunas canciones van a revolucionar el mercado y otras quedan en segundo plano. Pero luego la sorpresa es enorme: esas canciones se convierten en favoritas del público y nos acompañan en cada concierto. Es bonito ver cómo, con el tiempo, la gente las acoge y les da un nuevo valor.

Ha mencionado que prefieren retirarse con dignidad. ¿Qué significa para ustedes 'saber irse a tiempo'?

–Para nosotros, retirarse a tiempo es como ganar una batalla. Significa dejar un legado que se recuerde con cariño y no con lástima, sin que nadie piense en nosotros como 'los viejos que aún cantan' (ríe). Es un acto de respeto propio y hacia los demás. La dignidad es algo fundamental, y en esto hemos querido mantenerla hasta el último día.

¿Qué les ha enseñado la música sobre la resistencia, la fidelidad y el paso del tiempo?

–La música nos ha enseñado mucho sobre la paciencia y la constancia. Hemos tenido cambios en el grupo, personas que se marcharon, y siempre supimos adaptarnos para que la banda continuara. 45 años dan para muchas historias, para alegrías y también para aprender de los errores. Lo bonito es que, a pesar de todo, seguimos unidos y seguimos creando recuerdos inolvidables.

Sus seguidores abarcan varias generaciones. ¿Qué les sorprende más: que padres e hijos vayan juntos a sus conciertos o que algunos jóvenes les descubran en 2025?

–Me sorprende y me emociona todo eso. Ver a familias enteras cantando nuestras canciones es algo que no tiene precio. Y también me encanta que nuevos públicos nos descubran, porque eso demuestra que nuestra música sigue viva, que tiene algo que trasciende generaciones. Ese vínculo con la gente es lo más valioso que podemos tener.

Si pudieran dar un mensaje a los fans que les han acompañado desde el inicio, ¿qué frase resumiría ese agradecimiento?

–Dar las gracias es poco. Hemos sentido gestos increíbles, como gente que viajó hasta Estados Unidos solo para vernos tocar. Eso nos emociona y nos hace sentir que todo el esfuerzo ha valido la pena. No hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud, solo decir: gracias de corazón.

Tras la última nota del último concierto en Córdoba, ¿qué imagina que sentirán en ese silencio?

–Es difícil imaginarlo. Muchas veces lo hablamos y no llegamos a una conclusión (ríe). Solo deseamos que quienes estén allí recuerden esos conciertos como verdaderos espectáculos, llenos de emoción y energía. Los tres últimos serán en Barcelona, Madrid y Córdoba, y queremos que queden en la memoria como momentos inolvidables.

¿Creen que Medina Azahara debería quedar como una historia cerrada o como una semilla que inspire a nuevos músicos?

–Pienso que nuestra historia es una semilla que seguirá inspirando a muchos. Bandas como Triana, Alameda y nosotros fuimos parte de la revolución del rock andaluz, y hoy vemos cómo nuevas generaciones continúan por ese camino. Es bonito pensar que lo que hicimos tiene un reflejo en los músicos que vienen detrás.

En toda su trayectoria, seguro que han venido a Salamanca… ¿algún recuerdo especial de la ciudad?

–Hemos estado muchas veces y siempre nos han tratado maravillosamente. La ciudad nos ha dado grandes amigos y recuerdos inolvidables. Ahora, volver para tocar en la Plaza Mayor es un reto y un regalo a la vez. Queremos que el público se divierta, se emocione y se sorprenda con lo que llevamos sobre el escenario. Nosotros no subimos al escenario si no es a disfrutar.