Pyfano pide más mascarillas para niños con cáncer y recibe un ‘no’ de la empresa

El saqueo de mascarillas en los hospitales de la Comunidad tiene especialmente preocupados a los familiares de niños con cáncer, que son los que utilizan este modelo para no perjudicar a sus familiares o, en versión pequeña, las que se coloca a los niños enfermos.

“Esperamos que la gente se conciencie y deje de hacer esto porque van a perjudicar a los que sí las necesitan”, apunta el presidente de Pyfano Míchel Vicente Criado.

“Hemos solicitado a la empresa que nos suministra más mascarillas, por si acaso, y nos ha dicho que no nos pueden enviar más porque no tienen”, lamenta. Desde Pyfano tranquilizan a sus integrantes porque actualmente cuentan con existencias suficientes, pero recalcan que “lo que se están llevando de los hospitales no sirve para nada frente al coronavirus, pero son precisamente las que se suelen utilizar en los quirófanos o las que se ponen los padres de niños con cáncer para estar cerca de su hijo sin peligro de contagiarle un catarro”.