Puente reconoce que la A-66 y la A-62 requieren reformas de más 52 millones de euros Transportes necesitaría destinar toda la inversión anual del Estado en esta provincia para subsanar las deficiencias de las autovías. El Ministerio asume el mal estado, pero no da fechas para su ejecución y supedita las obras a la disponibilidad presupuestaria

Un carril cortado en el tramo de la A-66 entre Sorihuela y Béjar para los trabajos de reparación de los baches de la calzada que se están realizando estos días.

Carlos Rincón Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes acaba de reconocer el lamentable estado de la Autovía de la Plata en su tramo más al sur, a su paso por la provincia. No lo hace directamente, sino al asegurar que necesita una reforma estructural, exactamente igual que ocurre con tres tramos de la Autovía de Castilla, para los que también prepara proyectos de reforma. Solo acometer esas cuatro intervenciones, dejando fuera otras deficiencias existentes en la A-66 y la A-62 que no cubren estos proyectos, conllevaría una inversión superior a 52 millones de euros. Se trata de un montante que el Gobierno de Pedro Sánchez no contempla en los actuales Presupuestos en vigor y que representa una cuantía similar a la inversión conjunta que todos los ministerios consignan para la provincia en todo un ejercicio.

Al igual que hace tres años y medio en el tramo entre Guijuelo y Sorihuela, cuya reforma requirió una inversión de 3,72 millones y en el que, a pesar de ello, ya se están realizando actuaciones de parcheado, el departamento que dirige Óscar Puente trabaja en la redacción de un proyecto de rehabilitación estructural en el tramo de la A-66 entre Sorihuela y el límite con Cáceres. No obstante, no fija ningún plazo para su ejecución, ya que supedita esta obra tan necesaria para garantizar la seguridad vial a la «disponibilidad presupuestaria», una condición que se antoja complicada después de dos años sin que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado y cuando continúan en vigor los aprobados para 2023.

Ante la pregunta formulada por los diputados nacionales del PP por Salamanca sobre qué actuaciones tiene previsto ejecutar este año el Gobierno para mantener y reparar el firme de la A-66 en esta provincia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contestado por escrito que está redactando un proyecto de rehabilitación estructural del firme entre Sorihuela y Cáceres. No se trata de un simple parcheado como el que se está acometiendo en la actualidad, sino de una obra de mayor envergadura para subsanar problemas que se repiten desde la construcción de esta parte del trazado de la autovía. La intervención se centrará en dos tramos: uno de 11,7 kilómetros entre los puntos 401,5 y 413,2 —entre Sorihuela y Béjar— y otro de 2,32 kilómetros entre los puntos 422,7 y 425,02 —en la zona de Puerto de Béjar—.

«El presupuesto estimado de las obras es de 12,89 millones de euros», asegura el Ejecutivo en la contestación que han recibido los parlamentarios José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín. No obstante, el Gobierno no solo no da plazos para la ejecución de estos trabajos, sino que los condiciona a «las disponibilidades presupuestarias». En los Presupuestos Generales del Estado en vigor, diseñados en 2022, no se contempló ninguna partida para este proyecto, que entonces ni siquiera se preveía. Hasta que cuente con el dinero necesario, el Ministerio de Transportes esgrime que se están realizando «actuaciones puntuales» para «mantener los niveles mínimos deseables de vialidad y seguridad».

Pero no solo este proyecto está supeditado a la «disponibilidad presupuestaria»: Transportes mantiene en el aire otros tres proyectos para rehabilitar tramos de la Autovía de Castilla entre la capital del Tormes y Ciudad Rodrigo, que implican una inversión de casi 40 millones. El primero, cuyo coste se estima en 11,26 millones, se centra en el tramo más próximo a Salamanca: por un lado, desde la salida del polígono de Los Villares (km 235,3) hasta el acceso Oeste (km 243,2), y por otro, desde el entorno del Mercado de Ganados (km 245,9) hasta La Rad (km 252,3). El segundo, de 14,27 millones, afectaría a los 17 kilómetros comprendidos entre Martín de Yeltes y Valdecarpinteros (km 299,5 a 316,3). Y el tercero, que conllevará una inversión de 13,96 millones, supondría la rehabilitación integral del trazado de la A-62 desde Valdecarpinteros hasta Ciudad Rodrigo (km 316,3 a 332,5).

Para la puesta a punto de las dos autovías, el Ministerio necesitaría, por tanto, al menos 52,38 millones de euros, una cuantía similar a la inversión total del Estado prevista en la provincia en 2022, o en 2016 y 2017. Es el 84% del dinero consignado para inversiones reales en Salamanca en las cuentas de 2023, que dos años y medio después aún no se ha ejecutado.