El PSOE califica como «un fiasco, un timo y un fracaso» la puesta en marcha del servicio Buscyl El secretario de Políticas Municipales, Fran Díaz, y la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Moreno, denuncian que la medida es oportunista y propagandística

M.B. Martes, 16 de septiembre 2025, 14:06

El secretario de Políticas Municipales del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, y la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Merino, han criticado la puesta en marcha del Buscyl, el nuevo sistema de transporte metropolitano e interurbano gratuito de la Junta.

Díaz calificó el servicio como «un fiasco, un timo y un fracaso», denunciando que la Junta «funciona a golpe de bandazos e improvisación» y que no se han puesto los medios necesarios para garantizar un transporte público eficiente. El socialista aseguró que «esto es fruto de una improvisación y de unas urgencias que probablemente tiene el señor Mañueco para desviar la atención de las catastróficas consecuencias de la gestión de los incendios de este verano o del juicio de la trama eólica que juzga una de las principales causas de corrupción del Partido Popular en casi 40 años de gobierno ininterrumpido en Castilla y León».

Por su parte, la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Merino, lamentó que los municipios del alfoz no hayan recibido respuesta a sus peticiones previas de más frecuencias, mejores autobuses y marquesinas, y que ahora tengan que asumir el caos generado por la Junta. «Empezamos la casa por el tejado y los problemas recaen en los ayuntamientos y en los vecinos», denunció, recordando que las paradas inteligentes instaladas no funcionan, que los autobuses no están preparados para leer los códigos QR y que los sobrecostes de nuevos servicios seguirán recayendo en los consistorios.

Ambos dirigentes coincidieron en que la gratuidad del transporte es positiva, pero insistieron en que la Junta la ha puesto en marcha «sin planificación, sin escuchar a los municipios y con fines propagandísticos».