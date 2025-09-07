Un problema de salud obliga a Rosario Flores a cancelar su concierto en Salamanca

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:50

Rosario Flores finalmente no actuará en Salamanca como estaba previsto este lunes en el concierto de Ferias y Fiestas programado a las 22:00 horas en la Plaza Mayor, según ha avanzado el Consistorio.

Un problema de salud de la artista ha obligado a realizar este cambio de última hora, por el que el artista Antonio José será su sutituto.

