Los principales partidos salmantinos reaccionan a la posible dimisión de Pedro Sánchez: «Pero qué cara»

Tan sorprendente como inesperada fue la publicación de Pedro Sánchez a través de X en el que sopesa la dimisión como presidente del Gobierno ante la investigación de su pareja, Begoña Gómez.

El primero en reaccionar ha sido el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carabayo. «¡Pero qué cara!», es la primera frase que ha pronunciado al conocer la carta de Sánchez anunciando que se va a tomar un periodo de reflexión por la investigación judicial contra su esposa. Para Carbayo antes que reflexionar, lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es dar explicaciones sobre la corrupción que afecta al Gobierno y a su partido. «Hasta ahora no ha dado ni una sola explicación. Que no vaya de víctima porque las víctimas cuando hay casos de corrupción somos los españoles», ha dicho. Aunque también ha valorado que no sería una mala noticia que Pedro Sánchez no continuara al frente del Gobierno, «al menos para Salamanca».

David Serrada El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, recibió con sorpresa la carta de Pedro Sánchez. «Estamos viviendo en un clima irrespirable en el Congreso, pero en la sesión de control yo no le he notado nada al presidente», ha dicho Serrada, quien afirma que entiende la reacción de Pedro Sánchez porque está sufriendo un ataque feroz que afecta a su vida familiar. «Hace bien en pararse y reflexionar y entenderé la decisión que tome. El debate se está emponzoñando bastante y no es bueno ni para la política ni para el país y ahora se suma Manos Limpias, que es una entidad nefasta para la democracia y que responde a intereses del PP y de Vox. El PP empieza la estrategia y Vox la ejecuta».