Primeras 26 denuncias por intentar saltarse el confinamiento perimetral de Salamanca

La Policía local ha impuesto las primeras 26 denuncias a personas que han intentado salir o entrar del confinamiento perimetral de Salamanca entre las once de la noche del sábado y las siete de la mañana de este domingo.

Así lo han comunicado fuentes consultadas por este periódico, que señalan que en algunos casos eran personas que intentaban salir de la capital de madrugada para acercarse a lugares donde las restricciones nocturnas de fiesta en establecimientos hosteleros no son tan estrictas.

Falta por conocer las multas impuestas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Durante el sábado, el cierre perimetral de la ciudad se tradujo en una jornada sin apenas tráfico en los accesos y controles muy puntuales que provocaron importantes atascos, sobre todo a la altura del puente Pradillo y en el polígono de los Villares donde la Policía Local requería documentación a los conductores que iban a entrar a la ciudad, mientras que la Guardia Civil hacía lo propio con los que deseaban abandonarla antes de salir de la zona industrial.

Así fue el sábado en los controles

La labor realizada por los distintos cuerpos policiales fue informativa en la mayoría de los casos. Aquellos que incumplían o no presentaban la documentación adecuada eran amonestados verbalmente y se les emplazaba a volver a su lugar de origen, aunque fuentes municipales señalaron que la mayoría tenía su documentación de forma correcta.

A pesar de la difusión de las nuevas normas, los agentes se encontraron con ejemplos de lo que no se debe hacer. Uno de los patrones más habituales fue la presentación del mismo justificante que los empresarios concedían en el estado de alarma. “Esto fue hace ocho meses y no sabemos si sigue trabajando en el mismo sitio; debe tener el sello de la empresa y la fecha de ayer (por el viernes)”, explicaba un agente a una conductora. En otros casos, el problema residía en las dudas si había picaresca o falta de información. “Desde los abuelos que van a comprar flores para el Día de Todos los Santos al bazar chino del polígono de Los Montalvos o a jugar un pádel con los amigos.

Se han tenido que dar la vuelta cuando les decía no saben que estamos confinados”, detalló un funcionario municipal que señalaba que en estos casos los conductores alegaban que desconocían que el polígono de Los Villares no pertenecía a Salamanca. Lo mismo le ocurrió a un ciclista septuagenario que tuvo que darse la vuelta tras ser reprendido en el límite. Los que querían atravesar Salamanca como ciudad de paso en su trayecto no tuvieron problemas, aunque en ocasiones tuvieron complicado justificar este paso, salvo que fuera por temas laborales. En el acceso a la carretera de Madrid se repitieron los retrocesos de aquellos que querían comprar en el Centro Comercial el Tormes y Capuchinos. El control de la Policía Nacional en la salida hacia Madrid fue uno de los que más atascos produjo. En la franja matinal, no hubo problemas para acceder o salir de la ciudad por la rotonda de Buenos Aires, la carretera de Zamora o la salida sur por la carretera de Béjar donde no había controles.