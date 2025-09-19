Preparar oposiciones con los mejores, toda una garantía

EÑE Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Centro de Estudios de Gestión Dirección Paseo de Torres Villarroel, 1, 37005, Salamanca

Teléfono de contacto 923232168

Página web www.centrodeestudiosgestion.es

Centro de Estudios Gestión, CEG, es un centro dedicado a la preparación de oposiciones en Salamanca para el ingreso en diferentes ministerios y administraciones como, por ejemplo, Hacienda, Justicia, Interior, Administración General, Junta de Castilla y León y Universidad de Salamanca. Tras más de 30 años siguen siendo centro de referencia en la ciudad y en Castilla y León en cuanto a la preparación de oposiciones para acceder al Cuerpo de Inspección de Hacienda, Cuerpo Técnico de Hacienda, Cuerpo Técnico de Auditoria y Contabilidad y Agentes Tributarios, entre otras.

Además, desde CEG no solo se ofertan este tipo de cursos de preparación de oposiciones, sino que también ofrecen formación de duración corta con temas novedosos para todo aquel que quiera dedicarse a la economía, el derecho, la contabilidad y la asesoría fiscal. El Centro de Estudios Gestión dispone de un aula virtual para que cada alumno pueda acceder con un usuario y una contraseña a su perfil, donde podrá ver clases online, contactar de forma directa con los profesores y acceder a todo el material de estudio desde cualquier lugar con conexión a internet.

De esta forma el alumno podrá elegir el tipo de formación que mejor se adapte a sus necesidades, pudiendo realizar la preparación de forma presencial, online o semi presencial. Presentarse a unas oposiciones es mucho más que estudiar, se requiere un mayor grado de estudio, además de otros parámetros. El alumno tiene que conocer que para preparar una oposición es importante estar motivado pues implica renunciar a muchas otras cosas. Para que todo esto se consiga, en CEG tienen una filosofía de trabajo muy asentada: los docentes han sido opositores.

Asesoran a los alumnos en métodos de estudio, organización de la materia, aprovechamiento del tiempo y planificación del estudio, además de trasmitir ese ánimo para seguir luchando en los momentos de recaídas que aparecen en los estudiantes en muchas ocasiones.