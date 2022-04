PP y Cs sacan adelante las nuevas ordenanzas de terrazas de Salamanca

Aunque solo ha habido un voto en contra y en una de las dos ordenanzas (IU en la que afecta a la Plaza Mayor y su entorno), toda la oposición municipal ha optado por la abstención en la votación de las ordenanzas municipales que regularán la instalación de terrazas en la ciudad. Así ha quedado reflejado en el pleno municipal celebrado este viernes en Salamanca.

Solo el apoyo de PP y Ciudadanos ha permitido dar el visto bueno inicial a las normativa general para todo el municipio y la específica para el ágora y las vías cercanas.

PSOE, Podemos, IU y el edil no adscrito Ricardo Ortiz han preferido no dar su apoyo a estos textos al considerar que, pese a que se garantiza un paso libre de 1,8 metros en todas las calles, no prima al peatón.

Por otra parte, todos los grupos municipales han dado su visto bueno al Plan Especial de Reforma Interior de la zona de Garrido delimitada por las calles Trébol y Las Cañas.

Y es que en su más de medio siglo de historia, los diez edificios con veinte viviendas cada uno que rodean la Escuela de Música de Santa Cecilia apenas han sufrido reformas.

Continúan sin ascensor, su eficiencia energética es claramente mejorable y su entorno urbano está muy deteriorado. Siguiendo la senda del proyecto de regeneración que se está acometiendo en La Chinchibarra, la Comisión de Fomento del Ayuntamiento dio este martes el visto bueno al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de esta zona de Garrido que delimitan las calles Las Cañas y Trébol y las avenidas de Los Cedros y Los Cipreses.

Un planeamiento urbanístico para modernizar este espacio que ya cuenta con la implicación del Consistorio y los vecinos y para el que se esperan obtener también fondos de las administraciones autonómica y estatal.

La circulación por estas calles se limitará, por tanto, a residentes y vehículos de emergencias, y desaparecerán los estacionamientos. En todo el área quedarán 45 plazas de aparcamiento en línea, principalmente en las calles Las Cañas y Trébol. Se reducen no solo porque el actual diseño incumple la normativa de accesibilidad con aceras demasiado estrechas, sino porque la futura instalación de ascensores en estos edificios construidos entres 1960-1970 obligará a ocupar también una parte de la vía pública.