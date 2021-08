¿Por qué algunas compras online son ahora más caras?

Desde el pasado 1 de julio todos los productos que se compren por internet procedentes de fuera de la Unión Europea deberán pagar IVA, sea cual sea su precio. Algunos compradores ya habrán notado este cambio. Antes los bienes por debajo de 22 euros estaban exentos de pagar el impuesto y los de menos de 150 euros no pagaban aranceles. Este sistema se consideró una fuente de evasión fiscal, ya que muchas tiendas extranjeras declaraban un valor de la mercancía inferior a 22 euros, imposible de verificar en la práctica por el gran volumen de comercio electrónico extracomunitario actual.

Ahora los cambios afectan directamente al consumidor. Si el vendedor se acoge al nuevo régimen especial de Ventanilla Única de Importación, el cliente lo nota menos porque se aplica el IVA directamente al producto y es la tienda o plataforma la encargada de ingresar el pago a Hacienda. Esta opción ofrece más seguridad porque no hay sorpresas ni sobrecostes inesperados. En el caso de que el vendedor no se una a la Ventanilla Única de Importación, el proceso se complica. El consumidor primero paga el producto sin IVA, pero cuando llegue a la aduana tendrá que abonar el impuesto a la empresa de mensajería, que después es la que lo paga a Hacienda. Además, tendrá que pagar una comisión de gestión del trámite y no recibirán el pedido hasta que no lo abone. El proceso es igual en compras de más de 150 euros si los bienes están sujetos a aranceles.