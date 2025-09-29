Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Terrazas de la Plaza Mayor en el año 2000. ARCHIVO

¿Qué pasó tal día como hoy 29 de septiembre?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 29 de septiembre 2025, 05:00

2000 - Patrimonio ratifica su decisión de retirar los toldos de la Plaza

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, celebrada ayer, recibió a varios representantes de la Asociación de Hosteleros, que solicitaron a los allí presentes que intercediesen ante el Ayuntamiento para que demorase el plazo de la retirada de los toldos anclados en la Plaza Mayor. Tras escuchar la petición, Patrimonio ratificó su decisión de retirada de los toldos en el tiempo pautado.

1975 - La urbanización del Camino de las aguas está casi finalizada

Tras una larga espera, las obras de urbanización del Camino de las Aguas están prácticamente terminadas. Se ha terminado con las intervenciones en las tuberías de la zona y ya solo queda colocar el hormigón asfaltico para que esta vía del populoso barrio de Prosperidad quede renovada.

1950 - Un hombre al banquillo por el hurto de una vaca

Claudio Bodeguero Silva ocupó el banquillo por el delito de hurto de una vaca. Según se relatan los hechos, el procesado penetró sin violencia en un casillo en el sitio de 'La gloria' , en el termino municipal de Béjar, con la intención de beneficiarse de una vaca, valorada en 5.000 pesetas.

1925 - Un hombre fallece repentinamente frente al mercado de Abastos

A las puertas del mercado de Abastos falleció repentinamente José, popularmente conocido como 'El Chopo', de oficio zapatero. El médico de la beneficencia municipal, Prieto Carrasco, certificó la defunción y ordenó que se le avisase al juez de instrucción para el levantamiento del cadáver.

