¿Qué pasó tal día como hoy 10 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Medidas del Gobierno para paliar la crisis textil en Béjar

El gobernador civil, Díez del Corral, pasó el día de ayer en Béjar realizando gestiones para solucionar la crisis de trabajo que sufre la localidad. Allí, informó a los empresarios de medidas como la implantación por el Gobierno del uniforme militar único, que paliarían la crisis.

1950 - Descarrila en Moriscos el tren Medina-Salamanca

Cuendo entraba en la estación de Moriscos el tren con destino a Valladolid y, en el momento en el que iba a dar paso al especiaprocedente de Medina del Campo, este se salió de los railes empotrándose la máqina en la tierra. Descarrilaron el furgón y dos coches sin que hubiera daños personales.

1975 - Jóvenes estudiantes detenidos con material subversivo

11 jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años, fueron detenidos tras intentar manifestarse en la plaza del Caudillo y dejar, al huir, una pancarta con mensajes subversivos. Se les intervino propaganda conta el régimen y nueve de ellos fueron puestos a disposición del Tribunal de Orden Público.

2000 - Protesta sindical conta los horarios laborales en el comercio

UGT y CCOO convocaron una huelga general en el comercio contra el decreto de liberalizacióndel horario comercial. Las centrales sindicales llamaron a participar en la manifestación central de la jornada a las 20:00 horas en la Plaza Mayor. Esta recorrió la calle Zamora, la avenida de Mirat y la Gran Vía.